Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Это первый контакт между министрами.

Об этом Андрей Сибига сообщил в сети Х.

Разговор министров иностранных дел Украины и Ирана

Сибига подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту государства от российской агрессии и никогда не были нацелены против гражданских судов или людей.

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— Это также касается заявлений Ирана относительно гибели их гражданина и гражданского судна, которое стало целью во время недавнего инцидента. Наша цель — противостоять российской агрессии, которая является первопричиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы, — написал Сибига.

Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны нанесли удары по военным и логистическим объектам в разных регионах России.

По его словам, в Каспийском море украинские военные поразили российский военный корабль и суда, которые использовались для транспортировки военных грузов из Ирана.

В МИД Ирана заявили, что Украина якобы атаковала иранское коммерческое судно в Каспийском море.

По утверждению иранской стороны, в результате этого погиб один моряк, еще один получил ранение.

В иранском МИД также заявили, что эта “атака — признак продолжения враждебного подхода Украины к Исламской республике”.

В Тегеране подчеркнули, что “никогда не вмешивался в войну России против Украины”.

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