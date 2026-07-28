Цель избежать ненужной эскалации: Сибига позвонил главе МИД Ирана
- Андрей Сибига впервые провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
- Украина заявила, что ее действия направлены исключительно на защиту от российской агрессии.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Это первый контакт между министрами.
Об этом Андрей Сибига сообщил в сети Х.
Разговор министров иностранных дел Украины и Ирана
Сибига подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту государства от российской агрессии и никогда не были нацелены против гражданских судов или людей.
— Это также касается заявлений Ирана относительно гибели их гражданина и гражданского судна, которое стало целью во время недавнего инцидента. Наша цель — противостоять российской агрессии, которая является первопричиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы, — написал Сибига.
Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны нанесли удары по военным и логистическим объектам в разных регионах России.
По его словам, в Каспийском море украинские военные поразили российский военный корабль и суда, которые использовались для транспортировки военных грузов из Ирана.
В МИД Ирана заявили, что Украина якобы атаковала иранское коммерческое судно в Каспийском море.
По утверждению иранской стороны, в результате этого погиб один моряк, еще один получил ранение.
В иранском МИД также заявили, что эта “атака — признак продолжения враждебного подхода Украины к Исламской республике”.
В Тегеране подчеркнули, что “никогда не вмешивался в войну России против Украины”.