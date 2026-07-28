Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі. Це стало першим контактом між міністрами.

Про це Андрій Сибіга повідомив у мережі Х.

Розмова міністрів закордонних справ України та Ірану

Сибіга наголосив, що всі дії України спрямовані виключно на захист держави від російської агресії та ніколи не були націлені проти цивільних суден або людей.

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– Це також стосується заяв Ірану щодо загибелі їхнього громадянина та цивільного судна, яке стало мішенню під час нещодавнього інциденту. Наша мета – протистояти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви, – написав міністр.

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони завдали ударів по військових і логістичних об’єктах у різних регіонах Росії.

За його словами, в Каспійському морі українські військові уразили російський військовий корабель і судна, які використовувалися для транспортування військових вантажів з Ірану.

У МЗС Ірану заявили, що Україна нібито атакувала іранське комерційне судно в Каспійському морі.

За твердженням іранської сторони, унаслідок цього загинув один моряк, ще один отримав поранення.

В іранському МЗС також заявили, що ця “атака є ознакою продовження ворожого підходу України до Ісламської республіки”.

В Тегерані наголосили, що “ніколи не втручався у війну Росії проти України”.

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