Генштаб приступил к проверке комплектования и распределения бойцов в ВСУ
- В Вооруженных силах Украины началась масштабная проверка комплектования бригад и справедливости распределения личного состава на фронте.
- В Генштабе отмечают, что эти шаги призваны повысить боеспособность армии и обеспечить кадровый баланс.
В Вооруженных силах Украины начали проверку комплектования воинских частей и справедливости распределения людей.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В ВСУ проходит проверка комплектования воинских частей
Как утверждают в Генштабе, необходимо оценить фактическое состояние укомплектованности бригад, полков и корпусов, а также анализ эффективности распределения военнослужащих между подразделениями.
Вскоре в Генеральном штабе ВСУ планируют определить направления для усовершенствования вопросов кадрового обеспечения.
В частности, в ВСУ проверяют, насколько эффективно и справедливо распределяют личный состав между подразделениями, выполняющими боевые задания на разных участках фронта.
В Генеральном штабе отмечают, что эти решения должны повысить боеспособность Вооруженных сил Украины, обеспечить кадровый баланс и более рационально использовать человеческий капитал.
Как заявили в Генштабе, любые системные изменения украинской армии начинаются с изменения отношения к человеку.