В Вооруженных силах Украины начали проверку комплектования воинских частей и справедливости распределения людей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В ВСУ проходит проверка комплектования воинских частей

Как утверждают в Генштабе, необходимо оценить фактическое состояние укомплектованности бригад, полков и корпусов, а также анализ эффективности распределения военнослужащих между подразделениями.

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Вскоре в Генеральном штабе ВСУ планируют определить направления для усовершенствования вопросов кадрового обеспечения.

В частности, в ВСУ проверяют, насколько эффективно и справедливо распределяют личный состав между подразделениями, выполняющими боевые задания на разных участках фронта.

В Генеральном штабе отмечают, что эти решения должны повысить боеспособность Вооруженных сил Украины, обеспечить кадровый баланс и более рационально использовать человеческий капитал.

Как заявили в Генштабе, любые системные изменения украинской армии начинаются с изменения отношения к человеку.

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