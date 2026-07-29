Генштаб розпочав перевірку комплектування та розподілу бійців у ЗСУ
- У Збройних силах України розпочали масштабну перевірку комплектування бригад та справедливості розподілу особового складу на фронті.
- У Генштабі наголошують, що ці кроки покликані підвищити боєздатність армії та забезпечити кадровий баланс.
У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У ЗСУ відбувається перевірка комплектування військових частин
Як стверджують в Генштабі, необхідно оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, а також проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами.
Згодом у Генеральному штабі ЗСУ планують визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення.
Зокрема, у ЗСУ перевіряють, наскільки ефективно та справедливо розподіляють особовий склад між підрозділами, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.
У Генеральному штабі наголошують, що ці рішення мають підвищити боєздатність Збройних сил України, забезпечити кадровий баланс та раціональніше використовувати людський капітал.
Як заявили у Генштабі, будь-які системні зміни в українській армії починаються зі зміни ставлення до людини.