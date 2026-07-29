У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У ЗСУ відбувається перевірка комплектування військових частин

Як стверджують в Генштабі, необхідно оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, а також проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами.

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Згодом у Генеральному штабі ЗСУ планують визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення.

Зокрема, у ЗСУ перевіряють, наскільки ефективно та справедливо розподіляють особовий склад між підрозділами, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

У Генеральному штабі наголошують, що ці рішення мають підвищити боєздатність Збройних сил України, забезпечити кадровий баланс та раціональніше використовувати людський капітал.

Як заявили у Генштабі, будь-які системні зміни в українській армії починаються зі зміни ставлення до людини.

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