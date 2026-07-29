Украина призывает к прекращению войны, но Путин не хочет даже перемирия — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина и ее партнеры стремятся к прекращению войны и готовы к временному перемирию, однако Путин продолжает отказываться от дипломатии.
- Президент подчеркнул, что преимущество врага в живой силе Украина компенсирует стремительным развитием оборонных технологий, уже лишивших Кремль стратегической инициативы на фронте.
Украина ежедневно отмечает необходимость остановить войну и выражает готовность к временному перемирию ради старта переговоров, однако российский диктатор Владимир Путин продолжает игнорировать дипломатический путь.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире Fox News.
Зеленский о действиях Путина в войне
– Мы хотим остановить эту войну. Знаете, президент Трамп хочет этого. Европейцы тоже хотят. Мы ежедневно просим остановить эту войну, чтобы договориться о перемирии на время и дать дипломатам возможность вести переговоры. Но Путин не хочет, – утверждает Зеленский.
По словам президента Украины, необходимо действовать более решительно, быть сильными и усиливать давление на Россию. Он заявил, что украинская сторона очень рассчитывает на санкции против РФ.
По мнению Зеленского, законопроект покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, который он разрабатывал вместе с демокторатом Ричардом Блюменталем, был очень важен.
Зеленский утверждает, что Путин потерял инициативу из-за того, что украинские военные технологии кардинально изменили ситуацию на фронте.
По его словам, в Украине уже работают около 500 компаний, разрабатывающих военные технологии и обеспечивающие преимущество над Россией. В течение полномасштабной войны Украина успела создать мощный оборонно-промышленный сектор, добавил он.
Президент подчеркнул, что война переросла в противостояние инновациям, требующим обновления технологий. По его словам, специфика боевых действий трансформируется каждые три-шесть месяцев, что заставляет постоянно адаптировать технологические решения.
Из-за превосходства РФ в живой силе Украина делает ставку на технологическое развитие. Зеленский утверждает, что удары по российским целям и рост украинской военной силы лишили Путина инициативы на поле боя.
В то же время президент Украины добавил, что Россия теряет по 30 тыс. солдат ежемесячно, но упорно продолжает войну.