Президент України Володимир Зеленський попросив президента Дональда Трампа надати екстрений “зимовий пакет” ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Axios.

“Зимові” ракети до Patriot

В Україні запаси ракет-перехоплювачів для антибалістичних систем майже вичерпані. Це була причина, чому Україна не змогла відбити нещодавні російські атаки на Київ.

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Якщо питання з перехоплювачами не вирішать до зими, то Росія може знищити українські електростанції. Через це мільйони українців залишаться без опалення.

Війна з Іраном також скоротила запаси ракет-перехоплювачів Patriot у США, і це ускладнює їхній продаж Україні.

Відомо, що на саміті НАТО в Туреччині Зеленський і Трамп обговорили можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.

Зеленський сказав, що під час зустрічі 28 липня Трамп погодився продовжити роботу над дозволами на виробництво ракет до Patriot.

Володимир Зеленський також повідомив, що зустрівся з представниками компаній Lockheed Martin та Raytheon, які виробляють ракети-перехоплювачі Patriot.

За даними Axios, навіть якщо Україна отримає ліцензії, то на виробництво великої кількості ракет піде від одного до п’яти років. А за словами Зеленського, ракети потрібні Україні “на вчора”. І до зими необхідно щонайменше 300 одиниць.

Дональд Трамп пообіцяв допомогти, але дав зрозуміти, що це буде складно, адже перехоплювачі треба на війні з Іраном.

Володимир Зеленський сказав, що Росія використовує від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного великого удару по Україні. А на місяць РФ здійснює від трьох до п’яти масованих атак.

Зеленський наголосив, що Україна готова поділитися своїми військовими технологіями чи досвідом, щоб отримати ракети-перехоплювачі до Patriot.

Президент також повідомив, що Україна та американські оборонні компанії вивчають можливості модифікації українських балістичних ракет та перетворення їх на перехоплювачі для Patriot.

— Це буде швидше та дешевше, — сказав Зеленський.

Джерело : Axios

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