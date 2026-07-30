Реформа мобилизации должна была стартовать уже этим летом и существенно изменить подход к комплектованию Вооруженных Сил Украины. Концепцию планировали презентовать в июле, запустить в августе, а первые результаты ждали уже в сентябре.

Об этом в интервью Украинской правде заявил бывший министр обороны Михаил Федоров.

Федоров о реформе мобилизации

В частности, команда Минобороны подготовила комплексную модель реформирования мобилизации, которая предполагала не только изменения в работе территориальных центров комплектования, но и обновление всей системы прохождения военной службы.

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По словам Федорова, ключевой целью было перейти от массового розыска военнообязанных к четкому определению потребностей армии и адресной работы с людьми.

— У нас было четкое видение того, как проводить мобилизацию, кто этим занимается, как сделать так, чтобы мы понимали, кто конкретно нам нужен и как с этими людьми работать, — отметил эксминистр.

Он подчеркнул, что мобилизацию нельзя рассматривать отдельно от общей системы комплектования Вооруженных Сил. По его мнению, прежде всего, необходимо создать понятные и справедливые условия службы: определенные сроки, современную контрактную систему, конкурентное денежное обеспечение и возможности профессионального развития военнослужащих.

Федоров считает, что одним из главных факторов, сдерживающих людей от вступления в армию, является страх погибнуть. Именно поэтому, по его словам, государство должно объяснять, что военная служба включает широкий спектр специальностей, а не только боевые должности на передовой.

Среди направлений усиления армии он также назвал более активное вовлечение иностранцев в службу. По словам Федорова, в перспективе они могут составлять до половины личного состава первой линии или среди штурмовых подразделений.

Экс-министр напомнил и об уже начатых решениях по повышению выплат штурмовикам и пехотинцам до $7 тыс., возможности перевода военных между подразделениями в пределах корпусов, а также введения контрактов и определенных сроков службы.

В то же время Федоров признал, что допущено ряд ошибок в коммуникации реформы мобилизации. По его убеждению, изменения нужно было раньше вынести на широкое публичное обсуждение.

Михаил Федоров также сообщил, что на день его увольнения запланировали совещание с участниками реформы, во время которого он должен был подписать приказ о первых изменениях в работе ТЦК. Речь шла об отказе от использования балаклав работниками центров комплектования, обновления правил использования камер наблюдения и внедрения цифровых решений.

По словам бывшего министра, до его увольнения удалось реализовать первый этап реформы. Он отметил, что в июне Минобороны уже запустило изменения, относящиеся к срокам службы, отсрочкам, увеличению выплат военным, привлечению иностранцев и механизму перевода между военными подразделениями.

Федоров надеется, что новое руководство Министерства обороны и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый продолжат реализацию подготовленных реформ.

Источник : Украинская правда

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