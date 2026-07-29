Михаил Федоров был уволен с должности министра обороны Украины не из-за конфликта с экс-головнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским.

Такое предположение сам Федоров озвучил в большом интервью Украинской правде.

Причина увольнения Михаила Федорова

Отвечая на первый вопрос интервью о реальной причине увольнения, Михаил Федоров сразу предупредил, что не хотел бы выстраивать какие-либо теории вокруг этого вопроса и пересказывать разговоры с президентом.

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— Там нет чего нового, чего не было публично до этого озвучено. Прежде звучало о том, что есть определенный конфликт, но в общем, я думаю, что причины вообще в другом, — отметил Михаил Федоров.

По его словам, Министерство обороны и его как министра в свое время окружили очень много людей, потому что началась перестройка многих внутренних процессов.

— И с того, что начало происходить в публичном пространстве, — определенное давление, определенные правоохранительные органы вокруг нашей работы. Ориентировочно с начала апреля было понятно, что градус повышается, и что это будет чем-то заканчиваться, — заметил эксминистр обороны.

По словам Михаила Федорова, причина связана с закупками, тендерами и стартом перестройки процессов в этом направлении.

— Это вызвало большое недовольство у многих людей, которые начали постоянно влиять и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве, — подчеркнул эксминистр.

Михаил Федоров заявил, что за семь лет работы в правительстве не мог представить, что “в Министерстве обороны могут быть люди, которые назначены частными компаниями на должности начальников департаментов”, а также “что есть влияние правоохранительной системы на определенные процессы”.

— То есть, насколько процесс запущен внутри. Я никогда не боролся с конкретным человеком или группой людей, мы всегда выстраивали и строим системы.

Наша задача была максимально быстро решить корень проблемы. Во-первых, запустить тендеры. Во-вторых, перестроить систему управления в Министерстве обороны, иначе выбирать людей, работающих там на основе целей, с которыми мы пришли. Давление с разных сторон я воспринимал как часть процесса — то есть нужно просто перестроить фундамент, и тогда вопрос решится, — отметил Михаил Федоров.

Эксминистр обороны отмечает: еще в апреле предупреждал президента, что будут приходить люди, которые будут говорить, что с Федоровым что-то не так, что у него есть политические амбиции, дроновые компании, что он сломал какие-то процессы и т.д.

Тогда же и призвал главу государства сверять факты о Михаиле Федорове.

Но давление, говорит Федоров, усиливалось ежемесячно, что в конце концов завершилось сменой правительства.

В процессе разговора Михаил Федоров согласился с предположением журналистов, что сама отставка Кабмина была ширмой для его увольнения. Также он сожалеет, что из-за этой смены потеряли нескольких серьезных менеджеров, в частности и Юлию Свириденко (экс-главу правительства, — Ред.).

— Я семь лет проработал в команде президента, мы сделали большое количество разных проектов, реформ, системно работали. Министр обороны – это квота президента. Если бы мне сказали написать заявление, объяснили причины… Без проблем. Я никогда не боролся за должности, я не хотел быть министром, я не мечтал об этом. Я менеджер, умеющий строить системы и экосистемы. Мне главное показывать результат, – объясняет Михаил Федоров.

Как Федоров узнал об увольнении

О своем увольнении Михаил Федоров узнал за полчаса или час до заседания фракции в Верховной Раде.

Тогда Михаилу Федорову сказали, что на должность министра обороны президент будет подавать кандидатуру Игоря Клименко.

Причина увольнения Михаила Федорова тогда звучала как “конфликт с Генеральным штабом”.

Был ли конфликт между Федоровым и Сырским

Личного конфликта с Александром Сырским, говорит Михаил Федоров, не было.

— На самом деле, у нас такого личного конфликта с главкомом не было. Это больше мировоззренческий конфликт. У нас есть определенное видение войны, с которым мы пришли. Но это видение декомпозируется на определенные реформы, проекты и операции, которые нужно реализовать.

Я презентовал это видение президенту еще, наверное, до назначения. Я с этим видением работаю с 2023 года, оно постоянно проходит определенный апгрейд. После этого презентовал ее главкому и начальнику Генерального штаба. У нас был более институциональный конфликт по реализации этого видения. Плюс культурный конфликт. Потому что нужно давать свободу молодым лидерам, нужно быстрее принимать решения, нужно заканчивать начавшиеся определенные реформы, — объяснил Михаил Федоров.

Министерство обороны, убеждает эксочильщик, не заблокировало ни одного решения Генерального штаба и главка.

— Это была моя позиция как гражданина и министра обороны: несмотря на мировоззренческие конфликты, не блокировать ни один процесс армии. Потому что армия 24/7 сражается и должна быть максимально эффективна, даже если я не соглашаюсь с определенными решениями, — убеждает Михаил Федоров.

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