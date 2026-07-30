Бывший министр обороны Михаил Федоров отказался от должности вице-премьер-министра по военным новациям из-за ее “декоративности”.

Об этом сам экс-глава Министерства обороны Украины сообщил в большом интервью Украинской правде.

Почему Федоров отказался от должности вице-премьер-министра

Прежде всего Михаил Федоров отмечает: не ставил (президенту, — Ред.) никаких ультиматумов. Ушел с должности вместе с правительством, а уже после этого в стране начались протесты.

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После прессбрифинга 16 июля, продолжает Федоров, ему предложили ряд должностей.

Однако он ответил, что имеет определенное видение того, что делать дальше.

— Где бы я ни был, я буду следовать этому видению, но занимать какую-нибудь декоративную должность не буду. Я ассоциирую себя как менеджера, умеющего строить систему и добиваться результата. И если я не вижу результата, то меня это супердемотивирует.

Поэтому нет никакого ультиматума в данной ситуации. Мне предложили должности, я сказал: Нет, спасибо, я буду работать в другом поле. А если я нужен для реализации видения войны, то тогда как министр обороны я смогу это продолжить и достичь декларируемого результата, — отметил Михаил Федоров.

По словам экс-главы Министерства обороны Украины, благодаря своему опыту работы в правительстве он понимает, какие должности функциональны, а какие — нет.

— Вице-премьер без министерства — это фактически советник, который может советовать системе, как работать, но у тебя нет возможности сформировать команду, влиять на реальный результат. У тебя может быть институциональный конфликт с министерствами, которыми ты занимаешься, потому что не ты выбираешь руководителей этих министерств. У тебя может быть разный взгляд на политики, которыми они занимаются. Поэтому это более декоративная должность, не направленная на реализацию моих сильных сторон, — убежден Михаил Федоров.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Юлии Свириденко и правительство, которое она возглавляла.

15 июля Михаил Федоров обнародовал сообщение с итогами работы в должности главы Министерства обороны Украины.

А уже на следующий день в стране начались митинги из-за отставки Михаила Федорова.

Парламент проголосовал за назначение нового премьер-министра Сергея Корецкого и новый состав правительства.

Того же 16 июля Михаил Федоров дал прессбрифинг, где подтвердил, что имел конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Президент Украины Владимир Зеленский, который в тот день принимал в Киеве теперь уже бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил, что хотел бы видеть единство между руководством Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны, но стороны его не нашли.

Тогда же глава государства отметил, что предлагал Михаилу Федорову стать его советником, но он отказался.

21 июля после встречи с экс-главой Министерства обороны Украины президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову “достойную позицию” во власти, которая позволит объединить технологическую составляющую Украины и обеспечить ее развитие.

Уже 23 июля во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином глава государства отметил, что предложил Михаилу Федорову несколько должностей, последняя из которых — вице-премьер-министр по военным новациям.

В тот же день бывший министр обороны в комментарии журналистам отметил, что не согласился на должность вице-премьера по военным инновациям, потому что “сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны, — это президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ”. И добавил, что не согласится на какой-либо другой пост, кроме министра обороны.

С 20 июля временно обязанности министра обороны исполняет Евгений Хмара.

Фото: Михаил Федоров

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