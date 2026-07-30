Реформа мобілізації мала стартувати вже цього літа й суттєво змінити підхід до комплектування Збройних Сил України. Концепцію планували презентувати в липні, запустити в серпні, а перші результати очікували вже у вересні.

Про це в інтерв’ю Українській правді заявив колишній міністр оборони Михайло Федоров.

Федоров про реформу мобілізації

Зокрема, команда Міноборони підготувала комплексну модель реформування мобілізації, яка передбачала не лише зміни в роботі територіальних центрів комплектування, а й оновлення всієї системи проходження військової служби.

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За словами Федорова, ключовою метою було перейти від масового розшуку військовозобов’язаних до чіткого визначення потреб армії та адресної роботи з людьми.

— У нас була чітка візія того, як проводити мобілізацію, хто має цим займатися, як зробити так, щоб ми розуміли, хто конкретно нам потрібен і як із цими людьми працювати, — зазначив ексміністр.

Він наголосив, що мобілізацію не можна розглядати окремо від загальної системи комплектування Збройних Сил. На його думку, передусім необхідно створити зрозумілі та справедливі умови служби: визначені терміни, сучасну контрактну систему, конкурентне грошове забезпечення та можливості професійного розвитку військовослужбовців.

Федоров вважає, що одним із головних факторів, які стримують людей від вступу до війська, є страх загинути. Саме тому, за його словами, держава повинна пояснювати, що військова служба охоплює широкий спектр спеціальностей, а не лише бойові посади на передовій.

Серед напрямів посилення армії він також назвав активніше залучення іноземців до служби. За словами Федорова, у перспективі вони можуть становити до половини особового складу на першій лінії або серед штурмових підрозділів.

Ексміністр нагадав й про вже започатковані рішення щодо підвищення виплат штурмовикам і піхотинцям до $7 тис., можливості переведення військових між підрозділами в межах корпусів, а також запровадження контрактів і визначених термінів служби.

Водночас Федоров визнав, що допущено низку помилок у комунікації щодо реформи мобілізації. На його переконання, зміни потрібно було раніше винести на широке публічне обговорення.

Михайло Федоров також повідомив, що на день його звільнення запланували нараду з учасниками реформи, під час якої він мав підписати наказ про перші зміни в роботі ТЦК. Йшлося про відмову від використання балаклав працівниками центрів комплектування, оновлення правил використання камер спостереження та впровадження цифрових рішень.

За словами колишнього міністра, до його звільнення вдалося реалізувати перший етап реформи. Він зазначив, що в червні Міноборони вже запустило зміни, які стосувалися термінів служби, відстрочок, збільшення виплат військовим, залучення іноземців та механізму переведення між військовими підрозділами.

Федоров сподівається, що нове керівництво Міністерства оборони та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий продовжать реалізацію підготовлених реформ.

Джерело : Українська правда

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