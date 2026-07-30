Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что готов вернуться на работу в Минобороны, если соответствующее предложение ему сделает президент Владимир Зеленский. В то же время он подчеркнул, что не стремится к какой-либо должности ради самого трудоустройства.

Об этом Федоров рассказал в интервью Украинской правде.

Должность для Федорова

По его словам, он спокойно воспринял то, что не вошел в новый состав правительства и убежден, что найдет возможность реализовать собственное видение развития страны независимо от того, будет ли работать в Кабинете Министров.

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В то же время эксминистр отметил, что если и возвращаться в государственную службу, то только на должность, позволяющую реализовывать конкретные решения. Такой он считает именно Министерство обороны.

— Я понимаю все вызовы, которые нас ждут. Я к этому точно готов, – сказал Федоров, подчеркнув, что в случае предложения от президента согласится на 100%.

По словам бывшего главы Минобороны, после отставки он получает предложения по совместным проектам от украинских компаний, а также приглашение преподавать в университетах. Однако пока хочет завершить обсуждение своего дальнейшего будущего с главой государства.

Федоров также заверил, что не намерен работать за границей и останется в Украине. Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил Михаилу Федорову должность советника. Экс-глава Минобороны подчеркнул, что его дальнейшая деятельность будет связана с реализацией задач, необходимых для победы в войне.

— Я уже не имею морального права сейчас заниматься чем-нибудь другим, — подчеркнул он.

Отдельно Федоров отметил, что не считает себя политиком. По его словам, он видит себя, прежде всего, менеджером, который занимается построением сложных систем и ориентируется на достижение конкретного результата.

Источник : Українська правда

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