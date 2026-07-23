Бывший министр обороны Михаил Федоров не согласился на должность вице-премьера по военным инновациям, которую ему предложил президент Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Федоров отказался от предложений Зеленского

Бывший министр рассказал, что в 2026 году его команда пришла в Министерство обороны с конкретным планом завершения войны. Речь идет о защите неба, остановке фронта и нанесении удара по экономике противника.

Сейчас смотрят

В течение шести месяцев работы на должности Федоров последовательно воплощал этот план. По его словам, Украина впервые за последние годы начала перехватывать инициативу в войне. Это позволило создать окно возможностей для того, чтобы заставить Россию к миру.

— Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны, — президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны, — отметил он.

Федоров подчеркнул, что другие должности не наделены достаточными полномочиями для преодоления коррупции в сфере закупок, завершения трансформации армии, планирования и проведения новых операций против врага и искоренения культуры лжи и безответственности внутри системы.

Что известно об увольнении Федорова

Напомним, Михаил Федоров был министром обороны в правительстве Юлии Свириденко.

14 июля Верховная Рада отправила Кабинет министров Свириденко в отставку. Федоров, который возглавлял Министерство обороны в течение полугода, потерял должность.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что главной причиной увольнения стал конфликт между Федоровым и тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

В Киеве и ряде городов Украины начались масштабные протесты из-за увольнения Федорова. Участники акций требуют повторно назначить Михаила Федорова на должность главы Минобороны.

После увольнения Федоров рассказал, что Зеленский предлагал ему стать советником президента. Однако бывший министр обороны отказался от этого предложения.

23 июля президент заявил, что предложил Федорову несколько должностей, в том числе должность вице-премьера по военным инновациям.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.