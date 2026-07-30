Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що готовий повернутися до роботи в Міноборони, якщо відповідну пропозицію йому зробить президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, що не прагне будь-якої посади заради самого працевлаштування.

Про це Федоров розповів в інтерв’ю Українській правді.

Посада для Федорова

За його словами, він спокійно сприйняв те, що не увійшов до нового складу уряду, і переконаний, що знайде можливість реалізувати власне бачення розвитку країни незалежно від того, чи працюватиме в Кабінеті Міністрів.

Зараз дивляться

Водночас ексміністр зазначив, що якщо й повертатися до державної служби, то лише на посаду, яка дає змогу реалізовувати конкретні рішення. Такою він вважає саме Міністерство оборони.

— Я розумію всі виклики, які нас чекають. Я до цього точно готовий, — сказав Федоров, наголосивши, що у разі пропозиції від президента погодиться на 100%.

За словами колишнього очільника Міноборони, після відставки він отримує пропозиції щодо спільних проєктів від українських компаній, а також запрошення викладати в університетах. Проте наразі хоче завершити обговорення свого подальшого майбутнього з главою держави.

Федоров також запевнив, що не планує працювати за кордоном і залишиться в Україні. Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував Михайлу Федорову посаду радника. Ексочільник Міноборони наголосив, що його подальша діяльність буде пов’язана з реалізацією завдань, необхідних для перемоги у війні.

— Я вже не маю морального права зараз займатися чимось іншим, — підкреслив він.

Окремо Федоров зазначив, що не вважає себе політиком. За його словами, він бачить себе насамперед менеджером, який займається побудовою складних систем і орієнтується на досягнення конкретного результату.

Джерело : Українська правда

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