Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что предложил бывшему главе Минобороны Украины Михаилу Федорову должность советника в Италии.

Об этом сообщает Reuters.

Должность советника в Италии

— Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной в качестве советника? — рассказал Крозетто в интервью итальянской ежедневной газете La Repubblica.

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Гвидо Крозетто отметил, что Федоров был тронут и воспринял предложение как проявление уважения и дружбы.

Крозетто считает Федорова движущей силой военных инноваций. По мнению итальянского министра, Михаил Федоров — один из тех людей, которые полностью переписали правила игры на поле боя.

Гвидо Крозетто считает, что Михаил Федоров помог Украине сначала противостоять российскому вторжению, а затем вернуть инициативу, изменив тактику ведения боевых действий благодаря новым технологиям.

Увольнение Федорова

Напомним, что 14 июля Рада отправила правительство Юлии Свириденко в отставку. Михаил Федоров также лишился должности. Президент Владимир Зеленский заявлял, что главной причиной увольнения стал конфликт между Федоровым и тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Впоследствии Зеленский предложил Михаилу Федорову ряд других должностей, но тот отказался, заявив, что хочет вернуться в Минобороны.

Вторую неделю подряд в Украине продолжаются стихийные протесты из-за увольнения Федорова.

Источник : Reuters

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