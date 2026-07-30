Україна отримала від ЄС ще €3,5 млрд на оборону в межах Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на фінансування першочергових потреб Сил оборони, розвиток оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для фронту.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Україна отримала на оборону €3,5 млрд

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, підтримка Євросоюзу дозволяє безперервно фінансувати критично важливі потреби Сил оборони та прискорює постачання озброєння і техніки українським військовим.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький уточнив, що загалом у 2026 році в межах програми Ukraine Support Loan передбачено до €45 млрд допомоги Україні. Із цієї суми станом на сьогодні вже залучено €11,7 млрд, з яких €3,2 млрд спрямовано на бюджетні потреби, а €8,5 млрд — на оборону.

Це вже другий оборонний транш у межах механізму. Раніше Україна отримала першу частину оборонного фінансування обсягом €5 млрд. Також у червні до державного бюджету надійшли €3,2 млрд першого траншу бюджетної підтримки.

Програма Ukraine Support Loan є частиною дворічного пакета підтримки Європейського Союзу для України на 2026–2027 роки. Загальний обсяг інструменту становить до €90 млрд, з яких €60 млрд передбачено на оборонні потреби, а ще €30 млрд — на економічну та бюджетну підтримку.

У 2026 році Україна може отримати до €45 млрд в межах цього механізму. Із них €28,3 млрд заплановано саме на фінансування оборонного напряму. Це має забезпечити стабільне фінансування критичних потреб держави та сприяти розвитку власного оборонного виробництва.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що додаткові €3,47 млрд допоможуть захистити небо України.

— Також ми зближуємо наші оборонні галузі, поєднуючи промисловий масштаб Європи з неперевершеними інноваціями України. Нехай ця нова підтримка чітко сигналізує: кожен російський удар зміцнює рішучість України бути вільною та нашу рішучість стояти з Україною стільки, скільки потрібно, — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Виділені гроші підуть на закупівлю безпілотників, зокрема далекобійних реактивних дронів, ракет та на винищувачі Gripen.

Джерело : Мінфін

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