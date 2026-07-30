Обсудили фронт и мидлстрайки: совещание Зеленского с военным руководством
- Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством относительно ситуации на фронте.
- Обсудили российскую тактику применения баллистических ракет и возможности Украины для противодействия этим угрозам.
- На совещании определили дальнейшие шаги по реализации стратегии мидлстрайков по российским силам на ТОТ.
Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством. Обсудили ситуацию на фронте, подготовку системных изменений в Генеральном штабе ВСУ и реализацию стратегии мидлстрайков по российским силам на ВОТ.
Об этом глава государства сообщил в четверг, 30 июля.
Совещание Зеленского с военными: что известно
Президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка, и.о. министра обороны Евгения Хмары и заместителя руководителя ОП Павла Палисы относительно ситуации на фронте, тактики применения Россией баллистических ракет и возможностей Украины по противодействию этим угрозам.
По его словам, Генштаб ВСУ готовит ряд системных изменений, которые должны улучшить оценку ситуации на передовой и расширить возможности бригад для отражения российских штурмов.
— Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений, которые позволят, среди прочего, более четко оценивать обстановку на первой линии фронта, более оперативно реагировать на ее изменения и обеспечивать больше возможностей для бригад эффективно реагировать на российскую штурмовую активность, — отметил Зеленский.
Президент сообщил, что во время совещания были определены решения, технологические шаги и асимметричные меры, которые могут усилить защиту Украины.
Участники совещания рассмотрели ситуацию на Славянском и Константиновском направлениях, работу украинского морского экспортного коридора и дальнейшие шаги по реализации мидлстрайков по российским силам и позициям на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму.
Зеленский рассказал, что во время встречи был обновлен перечень первоочередных приоритетов мидлстрайков.
Президент поручил Михаилу Драпатому усилить информирование и координацию с военным руководством европейских государств.
Команды Министерства обороны и Офиса президента будут работать с европейскими партнерами, которые могут помочь с поставками ракет для ПВО.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина обновила перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по России.
По словам президента, украинские дроны способны поражать цели на расстоянии более 3 тыс. км, развитие этих возможностей продолжается.