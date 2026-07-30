Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством. Обсудили ситуацию на фронте, подготовку системных изменений в Генеральном штабе ВСУ и реализацию стратегии мидлстрайков по российским силам на ВОТ.

Об этом глава государства сообщил в четверг, 30 июля.

Совещание Зеленского с военными: что известно

Президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка, и.о. министра обороны Евгения Хмары и заместителя руководителя ОП Павла Палисы относительно ситуации на фронте, тактики применения Россией баллистических ракет и возможностей Украины по противодействию этим угрозам.

Сейчас смотрят

По его словам, Генштаб ВСУ готовит ряд системных изменений, которые должны улучшить оценку ситуации на передовой и расширить возможности бригад для отражения российских штурмов.

— Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений, которые позволят, среди прочего, более четко оценивать обстановку на первой линии фронта, более оперативно реагировать на ее изменения и обеспечивать больше возможностей для бригад эффективно реагировать на российскую штурмовую активность, — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что во время совещания были определены решения, технологические шаги и асимметричные меры, которые могут усилить защиту Украины.

Участники совещания рассмотрели ситуацию на Славянском и Константиновском направлениях, работу украинского морского экспортного коридора и дальнейшие шаги по реализации мидлстрайков по российским силам и позициям на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму.

Зеленский рассказал, что во время встречи был обновлен перечень первоочередных приоритетов мидлстрайков.

Президент поручил Михаилу Драпатому усилить информирование и координацию с военным руководством европейских государств.

Команды Министерства обороны и Офиса президента будут работать с европейскими партнерами, которые могут помочь с поставками ракет для ПВО.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина обновила перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по России.

По словам президента, украинские дроны способны поражать цели на расстоянии более 3 тыс. км, развитие этих возможностей продолжается.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.