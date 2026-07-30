Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Обговорили ситуацію на фронті, підготовку системних змін у Генштабі ЗСУ та реалізацію стратегії мідлстрайків по російських силах на ТОТ.

Про це глава держави повідомив у четвер, 30 липня.

Нарада Зеленського з військовими: що відомо

Президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Скибюка, в.о. міністра оборони Євгенія Хмари та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси щодо ситуації на фронті, тактики застосування Росією балістичних ракет і можливостей України для протидії цим загрозам.

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За його словами, Генштаб ЗСУ готує низку системних змін, які мають покращити оцінку ситуації на передовій та розширити можливості бригад для відбиття російських штурмів.

– Генеральний штаб ЗСУ готує ряд системних змін, які дозволять, серед іншого, чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту, більш оперативно реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність, – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що під час наради були визначені рішення, технологічні кроки та асиметричні заходи, які можуть посилити захист України.

Учасники наради розглянули ситуацію на Слов’янському та Костянтинівському напрямках, роботу українського морського експортного коридору та подальші кроки з реалізації мідлстрайків по російських силах і позиціях на тимчасово окупованій території України, зокрема в Криму.

Зеленський розповів, що під час зустрічі було оновлено перелік першочергових пріоритетів мідлстрайків.

Президент доручив Михайлу Драпатому посилити інформування та координацію з військовим керівництвом європейських держав.

Команди Міноборони та Офісу президента працюватимуть із європейськими партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна оновила перелік пріоритетних цілей для далекобійних ударів по Росії.

За словами президента, українські дрони можуть уражати цілі на відстані понад 3 тис. км, розвиток цих спроможностей триває.

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