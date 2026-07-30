Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва на День Незалежності – ЗМІ
- Стівен Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ у другій половині серпня.
- Візит очікується під час заходів до 35-ї річниці незалежності України.
Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер можуть прибути до Києва на День незалежності України.
Про це в мережі Х повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфогл.
Візит Віткоффа і Кушнера до Києва: що відомо
– Стів Віткофф і Джаред Кушнер, як очікується, відвідають Київ у другій половині серпня для участі в заходах з нагоди 35-ї річниці незалежності України, повідомили мені два джерела, обізнані з цими планами, – написав журналіст.
Раніше президент Володимир Зеленський говорив про можливий візит до Києва спецпосланців президента США упродовж двох тижнів.
Глава держави додав, що він має намір детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів для припинення війни.
Також президент зазначив, що хоче, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Україні.
29 липня видання Financial Times повідомило, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть уперше відвідати Київ.
У публікації зазначалося, що домовленості про візит були досягнуті після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі.
За інформацією FT, після переговорів президентів України та США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер погодилися вперше приїхати до Києва в межах дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни.