Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер можуть прибути до Києва на День незалежності України.

Про це в мережі Х повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфогл.

Візит Віткоффа і Кушнера до Києва: що відомо

– Стів Віткофф і Джаред Кушнер, як очікується, відвідають Київ у другій половині серпня для участі в заходах з нагоди 35-ї річниці незалежності України, повідомили мені два джерела, обізнані з цими планами, – написав журналіст.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив про можливий візит до Києва спецпосланців президента США упродовж двох тижнів.

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Глава держави додав, що він має намір детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів для припинення війни.

Також президент зазначив, що хоче, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Україні.

29 липня видання Financial Times повідомило, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть уперше відвідати Київ.

У публікації зазначалося, що домовленості про візит були досягнуті після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі.

За інформацією FT, після переговорів президентів України та США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер погодилися вперше приїхати до Києва в межах дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни.

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