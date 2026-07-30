При устройстве на работу, оформлении банковской карты, получении медицинских услуг или даже регистрации в интернет-магазине украинцев просят подписать согласие на обработку персональных данных.

Большинство делает это автоматически даже не читая документ. Но на самом деле, не все понимают, зачем нужно такое согласие, какие права оно предоставляет и вообще что регулирует законодательство в этой сфере.

Что предусматривает закон о персональных данных, как их защитить и что нужно знать каждому украинцу, читайте в материале на Фактах ICTV.

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Закон о персональных данных: что это за документ

Основным документом, регулирующим вопрос защиты личной информации, является закон Украины О защите персональных данных. Именно он определяет, кто и при каких условиях может собирать, хранить, использовать или передавать информацию о человеке.

Как объясняют в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, главная цель этого закона – защитить право каждого человека на конфиденциальность. Другими словами, ни одна организация или компания не может безосновательно собирать или использовать информацию о вас только потому, что ей так удобно.

Закон о персональных данных в Украине устанавливает правила, которые должны соблюдаться всеми, кто работает с личной информацией людей, в частности государственные органы, банки, больницы, учебные заведения, работодатели, интернет-магазины и другие учреждения.

Что входит в перечень персональных данных

Многие ошибочно считают, что персональные данные — это только паспорт или идентификационный код. На самом деле, этот перечень значительно шире.

По разъяснениям Омбудсмана, персональными считаются любые сведения, с помощью которых можно прямо или косвенно установить личность.

К таким данным относятся:

фамилия, имя и отчество;

дата и место рождения;

адрес проживания;

номер телефона;

электронная почта;

паспортные данные;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

фотография или видеозапись человека;

данные об образовании, месте работы или семейном положении;

информация о местонахождении, если она позволяет идентифицировать конкретное лицо.

Исчерпывающего списка персональных данных в законе нет. Все зависит от конкретной ситуации. Если определенная информация позволяет установить, о каком именно человеке идет речь, она также может считаться персональными данными.

Что предусматривает закон о персональных данных

Главный принцип закона состоит в том, что никто не может безосновательно использовать личную информацию о другом человеке.

Поэтому закон о персональных данных определяет правила обработки таких сведений. Собирать, хранить, изменять, передавать или распространять персональные данные можно только при наличии законных оснований.

Чаще всего таким основанием является добровольное согласие самого человека. Однако есть и случаи, когда закон разрешает обрабатывать персональные данные без отдельного согласия.

Например:

если этого требует другой закон,

это необходимо для выполнения трудового договора,

предоставление медицинских услуг,

осуществление правосудия или исполнение полномочий государственных органов.

При этом организация или учреждение имеет право собирать только те сведения, которые действительно необходимы для выполнения конкретной цели. Требовать лишнюю информацию “на всякий случай” законодательство не разрешает.

Какие права имеет человек в отношении своих персональных данных

Часто украинцы думают, что после подписания согласия на обработку персональных данных они уже не могут контролировать, что происходит с их информацией. На самом деле, это не так.

Как объясняют в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, у каждого человека есть ряд прав относительно своих персональных данных.

В частности, можно узнать, кто именно хранит ваши персональные данные, с какой целью их собирают и как долго планируют использовать. Более того, человек имеет право получить доступ к этой информации, если она не относится к случаям, когда доступ ограничен законом.

Если персональные данные оказались неточными, устаревшими или собраны незаконно, гражданин может потребовать их исправления, обновления или удаления. Также человек имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных, если именно оно являлся основанием для их использования.

Но отзыв согласия не всегда означает автоматическое удаление всей информации. Если закон обязывает учреждение хранить определенные сведения, например, бухгалтерские документы или кадровые материалы, оно вправе делать это в течение срока, определенного законодательством.

Что предусматривает закон о персональных данных и как их защитить

Многих украинцев интересует не только, что предусматривает закон о персональных данных, но как обезопасить себя от утечки личной информации.

Следует внимательно относиться к тому, кому и какие сведения вы передаете. Если у вас просят предоставить копию паспорта, идентификационного кода или других документов, следует поинтересоваться, зачем это нужно и на основании какого закона или договора собираются данные.

Также не следует оставлять свои персональные данные на сомнительных сайтах или передавать их незнакомым людям по телефону или в мессенджерах. Перед вводом любой информации желательно убедиться, что вы пользуетесь официальным ресурсом или сервисом.

Если же вы считаете, что ваши персональные данные используют незаконно, прежде всего можно обратиться в хранящую их организацию и требовать объяснений. Если проблему не удалось решить, гражданин имеет право подать жалобу Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или обратиться в суд.

Кто контролирует соблюдение закона

Контроль за тем, как в Украине соблюдают законодательство о защите персональных данных, осуществляет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Именно к Омбудсману можно обратиться, если человек считает, что его право на защиту персональных данных было нарушено. Специалисты Офиса Уполномоченного рассматривают обращения граждан, проводят проверки и могут потребовать устранения нарушений.

В то же время в Офисе Омбудсмана отмечают, что защита персональных данных — это ответственность не только государства или компаний, но и каждого человека. Поэтому перед тем как оставлять свои личные данные, следует убедиться, что они действительно нужны, а собирающая их организация имеет на это законные основания.

Именно поэтому следует не спешить подписывать документы, не читая их содержание. Несколько минут, потраченных на ознакомление с условиями обработки персональных данных, могут помочь лучше понять, как будет использоваться ваша информация и кто будет нести ответственность за ее защиту.

Как защитить свои персональные данные: практические советы адвоката

Адвокат Сергей Возный обращает внимание, что сегодня большинство украинцев ежедневно оставляют свои персональные данные в Интернете. Это происходит при использовании социальных сетей, мобильных банкингов, государственных сервисов или онлайн-магазинов. Поэтому важно знать не только свои права, но и элементарные правила безопасности.

По словам юриста, право человека на конфиденциальность гарантирует статья 32 Конституции Украины. Она предполагает, что личную информацию нельзя собирать, хранить или передавать без согласия человека, кроме случаев, прямо определенных законом.

Закон Украины О защите персональных данных дает гражданам ряд важных прав. В частности, каждый может узнать, кто именно обрабатывает его персональные данные, с какой целью это делается, а также требовать удаления информации или обжаловать ее незаконное использование.

Как свидетельствует адвокатская практика, чаще всего украинцы сталкиваются со взломом аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, мошенничеством, связанным с банковскими приложениями, или незаконной передачей личной информации третьим лицам.

Чтобы снизить риск таких ситуаций, Сергей Возный советует прежде всего позаботиться о безопасности своих учетных записей. Для этого следует использовать сложные, уникальные пароли и обязательно включать двухфакторную аутентификацию. Не стоит передавать свои персональные данные посторонним лицам и перед регистрацией на любом сервисе обращать внимание, как он собирает и использует информацию о пользователях.

Если вы подозреваете, что персональные данные используют без вашего разрешения или они попали в руки мошенников, адвокат советует не медлить с защитой своих прав. В такой ситуации следует обратиться к юристу или к уполномоченному органу, рассматривающему вопросы защиты персональных данных.

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