Президент Володимир Зеленський підписав низку указів, які передбачають кадрові зміни у Службі безпеки України.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Кадрові зміни в Службі безпеки: що відомо

Кадрові рішення стосуються керівництва Центру спеціальних операцій А, управління роботи з особовим складом та регіональних управлінь СБУ.

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Відповідно до підписаних указів, начальником Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України призначено Олега Федорова.

Посаду начальника Управління з роботи з особовим складом СБУ отримала Олена Воронова.

Також президент ухвалив рішення про перепризначення керівників низки територіальних управлінь СБУ.

Зміни відбулися в управліннях Служби безпеки України:

Автономної Республіки Крим – Олександр Приходен;

Житомирської області – Олександр Судик;

Миколаївської області – Олексій Голобородько;

Тернопільської області – Олег Красношапка;

Львівської області – Ярослав Пилип;

Черкаської області – Андрій Литвин;

Полтавської області – Віталій Мрига;

Сумської області – Костянтин Семенюк;

Чернівецької області – Олег Шворак.

Відповідні кадрові рішення оформлено окремими указами глави держави.

Що відомо про Олега Федорова

Олег Федоров – бригадний генерал СБУ, учасник російсько-української війни та герой України. До нового призначення він очолював одне з управлінь Центру спеціальних операцій А СБУ.

Раніше цю посаду обіймав Євген Хмара, який згодом був призначений тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони України.

Нагадаємо, 30 липня президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою Київської обласної військової адміністрації.

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