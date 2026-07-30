Зеленський провів кадрові зміни в СБУ та призначив очільника Центру А
- Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни у Службі безпеки України.
- Олега Федорова призначили начальником Центру спеціальних операцій А.
- Президент замінив керівників СБУ в семи областях і Криму.
Президент Володимир Зеленський підписав низку указів, які передбачають кадрові зміни у Службі безпеки України.
Про це повідомляється на сайті президента України.
Кадрові зміни в Службі безпеки: що відомо
Кадрові рішення стосуються керівництва Центру спеціальних операцій А, управління роботи з особовим складом та регіональних управлінь СБУ.
Відповідно до підписаних указів, начальником Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України призначено Олега Федорова.
Посаду начальника Управління з роботи з особовим складом СБУ отримала Олена Воронова.
Також президент ухвалив рішення про перепризначення керівників низки територіальних управлінь СБУ.
Зміни відбулися в управліннях Служби безпеки України:
- Автономної Республіки Крим – Олександр Приходен;
- Житомирської області – Олександр Судик;
- Миколаївської області – Олексій Голобородько;
- Тернопільської області – Олег Красношапка;
- Львівської області – Ярослав Пилип;
- Черкаської області – Андрій Литвин;
- Полтавської області – Віталій Мрига;
- Сумської області – Костянтин Семенюк;
- Чернівецької області – Олег Шворак.
Відповідні кадрові рішення оформлено окремими указами глави держави.
Що відомо про Олега Федорова
Олег Федоров – бригадний генерал СБУ, учасник російсько-української війни та герой України. До нового призначення він очолював одне з управлінь Центру спеціальних операцій А СБУ.
Раніше цю посаду обіймав Євген Хмара, який згодом був призначений тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони України.
Нагадаємо, 30 липня президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою Київської обласної військової адміністрації.