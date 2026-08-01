Обстановка на передовой остается напряженной и постоянно меняется. Отследить текущее течение событий и ключевые направления противостояния между украинскими военными и войсками РФ поможет актуальная карта боевых действий.

Факты ICTV рассказывают о том, где идут боевые действия в Украине, а также какая ситуация на фронте, по состоянию на 1 августа 2026 года.

Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026

Ситуация в Украине на 1 августа 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло одно боеприкосновение.

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На Южно-Слобожанском направлении армия РФ 17 раз атаковала позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Дворичанское и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Устиновка, Колодязное, Радьковка и Домашнее.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении враг 10 раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман и Озерное, а также в Новоселовке и Заречном.

На Славянском направлении армия РФ штурмовала 19 раз в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские войска совершили три атаки в районе Миньковки и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении армия РФ совершила 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, в сторону Новопавловки и Долгой Балки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых действий России в районах населенных пунктов Дорожное, Удачное, Новоалександровка и сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Свободное, Новое Шахово, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Новоподгородное, Новопавловка.

На Александровском направлении армия РФ совершила одну атаку в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 12 атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Цветково, Староукраинка, Новоселовка.

На Ореховском направлении украинские защитники пресекли четыре попытки армии России продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил за прошедшие сутки.

На Волынском и Полесском направлениях не выявили признаков формирования наступательных группировок.

Потери РФ на 1 августа 2026

личного состава – около 1 447 620 (+1 470) человек;

танков – 12 231;

боевых бронированных машин – 25 060 (+4);

артиллерийских систем – 47 127 (+82);

РСЗО – 1 980 (+4);

средств ПВО – 1527 (+2);

самолетов – 439;

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 2097 (+16);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 437 503 (+1 838);

крылатых ракет – 5005;

кораблей/катеров – 34;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 128 497 (+463);

специальной техники – 4484 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 620-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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