Обстановка на передовой остается напряженной и постоянно меняется. Отследить текущее течение событий и ключевые направления противостояния между украинскими военными и войсками РФ поможет актуальная карта боевых действий.

Факты ICTV рассказывают о том, где идут боевые действия в Украине, а также какая ситуация на фронте, по состоянию на 1 августа 2026 года.

Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026

Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW

Ситуация в Украине на 1 августа 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло одно боеприкосновение.

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На Южно-Слобожанском направлении армия РФ 17 раз атаковала позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Дворичанское и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Устиновка, Колодязное, Радьковка и Домашнее.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении враг 10 раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман и Озерное, а также в Новоселовке и Заречном.

На Славянском направлении армия РФ штурмовала 19 раз в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские войска совершили три атаки в районе Миньковки и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении армия РФ совершила 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, в сторону Новопавловки и Долгой Балки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых действий России в районах населенных пунктов Дорожное, Удачное, Новоалександровка и сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Свободное, Новое Шахово, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Новоподгородное, Новопавловка.

На Александровском направлении армия РФ совершила одну атаку в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 12 атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Цветково, Староукраинка, Новоселовка.

На Ореховском направлении украинские защитники пресекли четыре попытки армии России продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил за прошедшие сутки.

На Волынском и Полесском направлениях не выявили признаков формирования наступательных группировок.

Потери РФ на 1 августа 2026

  • личного состава – около 1 447 620 (+1 470) человек;
  • танков – 12 231;
  • боевых бронированных машин – 25 060 (+4);
  • артиллерийских систем – 47 127 (+82);
  • РСЗО – 1 980 (+4);
  • средств ПВО – 1527 (+2);
  • самолетов – 439;
  • вертолетов – 354;
  • наземных робототехнических комплексов – 2097 (+16);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 437 503 (+1 838);
  • крылатых ракет – 5005;
  • кораблей/катеров – 34;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 128 497 (+463);
  • специальной техники – 4484 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 620-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Російські військові

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