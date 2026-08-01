Юлия Захарченко, редактор ленты
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Потери РФ на 1 августа: ВСУ уничтожили 1 470 оккупантов и более 80 артсистем
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- По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты потеряли еще 1 470 человек личного состава, а общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 447 620 военных.
- Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили значительное количество вражеской техники, в частности 82 артиллерийские системы, 463 единицы автомобильной техники и более 1,8 тыс. БпЛА оперативно-тактического уровня.
В течение суток российские войска потеряли еще 1470 оккупантов. Всего потери России за время полномасштабной войны против Украины составляют 1 447 620 человек.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 1 августа: сводка Генштаба
По информации Генштаба, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года до этого времени составляют:
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- личного состава – около 1 447 620 (+1 470) человек;
- танков – 12 231;
- боевых бронированных машин – 25 060 (+4);
- артиллерийских систем – 47 127 (+82);
- РСЗО – 1 980 (+4);
- средств ПВО – 1527 (+2);
- самолетов – 439;
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2097 (+16);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 437 503 (+1 838);
- крылатых ракет – 5005;
- кораблей/катеров – 34;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 128 497 (+463);
- специальной техники – 4484 (+1).
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