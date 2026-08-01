В течение суток российские войска потеряли еще 1470 оккупантов. Всего потери России за время полномасштабной войны против Украины составляют 1 447 620 человек.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 1 августа: сводка Генштаба

По информации Генштаба, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года до этого времени составляют:

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  • личного состава – около 1 447 620 (+1 470) человек;
  • танков – 12 231;
  • боевых бронированных машин – 25 060 (+4);
  • артиллерийских систем – 47 127 (+82);
  • РСЗО – 1 980 (+4);
  • средств ПВО – 1527 (+2);
  • самолетов – 439;
  • вертолетов – 354;
  • наземных робототехнических комплексов – 2097 (+16);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 437 503 (+1 838);
  • крылатых ракет – 5005;
  • кораблей/катеров – 34;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 128 497 (+463);
  • специальной техники – 4484 (+1).
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