Российское военное командование, вероятно, сознательно преувеличивает масштабы своих успехов на севере Украины и предоставляет Кремлю ложные данные о захвате населенных пунктов. Таким образом, оно пытается создать впечатление о якобы непрерывном наступлении российской армии на всех участках фронта.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российское командование лжет Путину

По данным экспертов, в конце июля российская Северная группировка войск начала почти ежедневно заявлять о якобы захвате новых населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. В частности, 29 июля РФ сообщила об оккупации Новой Сичи в Сумской области, а уже на следующий день заявила о захвате Малой Слободки, Могрицы и Выровки.

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В то же время аналитики не зафиксировали никаких признаков масштабной перегруппировки российских сил или концентрации техники, необходимой для таких темпов продвижения. По мнению ISW, реальная ситуация на поле боя не соответствует заявлениям российского командования.

Эксперты отмечают, что командиры используют различные информационные методы для создания иллюзии успеха. Речь идет не только об официальных заявлениях, но и о распространении видео с установкой российских флагов в населенных пунктах, куда оккупанты могли лишь временно проникнуть. Кроме того, по данным ISW, для создания или редактирования таких видео все чаще применяют искусственный интеллект.

Аналитики также обратили внимание на сообщения украинских военных о передислокации отдельных российских подразделений с Сумского направления в район Великого Бурлука после локального продвижения ВСУ. Несмотря на это, российские войска осуществляли лишь единичные механизированные атаки, которые не свидетельствуют о существенном изменении обстановки на фронте.

В ISW отмечают, что небольшие переброски подразделений, отдельные штурмы, проникновение небольших групп или постановочные видео не являются подтверждением реального захвата территории. По мнению аналитиков, такие действия могут быть направлены на создание у Кремля ложного впечатления об успешном развитии наступательной кампании на севере Украины.

Источник : ISW

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