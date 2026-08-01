Російський контейнеровоз Yanina місткістю понад 100 тис. тонн пішов на дно після удару українських Сил оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Сили оборони потопили російський контейнеровоз Yanina: що відомо

Володимир Зеленський повідомив, що в ніч проти 1 серпня українські військові завдали ударів по російських військових цілях у Чорному та Азовському морях.

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Grateful to Ukrainian warriors who are bringing the war back to Russia and responding to its attacks against life. Our targets are consistently defined facilities that sustain the war effort. Middle strikes were carried out overnight, with successful hits in the Black Sea and… pic.twitter.com/B4q8HMVl0j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026

За його словами, одним із результатів операції стало ураження підсанкційного російського контейнеровоза Yanina, який ішов під російським прапором.

— Уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тис. тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно, – заявив Зеленський.

Факт втрати судна підтвердив і генеральний директор держкорпорації Росатом Олексій Ліхачов.

За його словами, контейнеровоз Yanina, який входив до флоту компанії FESCO, затонув у Чорному морі після атаки двох українських морських безпілотників приблизно за 130 морських миль від Новоросійська.

Також у Росії повідомили, що всі 17 членів екіпажу були врятовані.

Це не перша масштабна морська операція українських Сил оборони проти російської військової та логістичної інфраструктури.

Так, у ніч на 25 липня далекобійні безпілотники Служби безпеки України атакували низку цілей у Ростовській області та в акваторії Каспійського моря.

Тоді під удар потрапили елементи російського зенітного ракетного комплексу С-400, зенітний комплекс Тор-М2, комплекс радіоелектронної боротьби Поле-21, а також два склади з FPV-дронами.

Крім того, українські безпілотники уразили нафтовидобувну платформу родовища Філановського, два підсанкційні вантажні судна Port Olya 2 і Begey, які, за даними СБУ, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном та Росією, а також ракетний катер проєкту 12418 Молнія.

Джерело : Радіо Свобода

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