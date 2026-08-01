Російський контейнеровоз Yanina місткістю понад 100 тис. тонн пішов на дно після удару українських Сил оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Сили оборони потопили російський контейнеровоз Yanina: що відомо

Володимир Зеленський повідомив, що в ніч проти 1 серпня українські військові завдали ударів по російських військових цілях у Чорному та Азовському морях.

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За його словами, одним із результатів операції стало ураження підсанкційного російського контейнеровоза Yanina, який ішов під російським прапором.

— Уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тис. тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно, – заявив Зеленський.

Факт втрати судна підтвердив і генеральний директор держкорпорації Росатом Олексій Ліхачов.

За його словами, контейнеровоз Yanina, який входив до флоту компанії FESCO, затонув у Чорному морі після атаки двох українських морських безпілотників приблизно за 130 морських миль від Новоросійська.

Також у Росії повідомили, що всі 17 членів екіпажу були врятовані.

Це не перша масштабна морська операція українських Сил оборони проти російської військової та логістичної інфраструктури.

Так, у ніч на 25 липня далекобійні безпілотники Служби безпеки України атакували низку цілей у Ростовській області та в акваторії Каспійського моря.

Тоді під удар потрапили елементи російського зенітного ракетного комплексу С-400, зенітний комплекс Тор-М2, комплекс радіоелектронної боротьби Поле-21, а також два склади з FPV-дронами.

Крім того, українські безпілотники уразили нафтовидобувну платформу родовища Філановського, два підсанкційні вантажні судна Port Olya 2 і Begey, які, за даними СБУ, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном та Росією, а також ракетний катер проєкту 12418 Молнія.

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Джерело: Радіо Свобода

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