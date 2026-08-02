Украинские пограничники уничтожили семь штурмовых групп, пытавшихся прорваться в Артельное Харьковской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, опубликовав соответствующую видеозапись.

Как пограничники ликвидировали семь штурмовых групп РФ

По информации Госпогранслужбы, российские войска пытались продвинуться вперед на Северо-Слобожанском направлении, бросив в бой малые штурмовые группы.

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– Но каждый такой выход завершается одинаково: потерями еще до достижения определенных рубежей, – говорится в сообщении.

Как рассказали в ГПСУ, бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 4-го пограничного отряда сорвали планы оккупантов в направлении населенного пункта Артельное Харьковской области.

По информации пограничников, в результате боевой работы уничтожены семь штурмовых групп и три автомобиля, которые обеспечивали перемещение личного состава и подвоз ресурсов России.

Также украинским защитникам удалось ликвидировать три укрытия российских войск, где они пытались закрепиться и накопить силы.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что продолжают действовать на опережение, не дают реализовать враждебные замыслы, выявляют и наносят удары, пока российские оккупанты ищут новые способы давления.

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