Сработали на опережение: под Артельным уничтожено 7 штурмовых групп РФ
- В Харьковской области украинские пограничники ликвидировали семь российских штурмовых групп, которые пытались прорваться в направлении села Артельное.
- Также бойцы ГПСУ уничтожили три автомобиля и три укрытия оккупантов, сорвав их планы по накоплению сил и продвижению вперед.
Украинские пограничники уничтожили семь штурмовых групп, пытавшихся прорваться в Артельное Харьковской области.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, опубликовав соответствующую видеозапись.
Как пограничники ликвидировали семь штурмовых групп РФ
По информации Госпогранслужбы, российские войска пытались продвинуться вперед на Северо-Слобожанском направлении, бросив в бой малые штурмовые группы.
– Но каждый такой выход завершается одинаково: потерями еще до достижения определенных рубежей, – говорится в сообщении.
Как рассказали в ГПСУ, бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 4-го пограничного отряда сорвали планы оккупантов в направлении населенного пункта Артельное Харьковской области.
По информации пограничников, в результате боевой работы уничтожены семь штурмовых групп и три автомобиля, которые обеспечивали перемещение личного состава и подвоз ресурсов России.
Также украинским защитникам удалось ликвидировать три укрытия российских войск, где они пытались закрепиться и накопить силы.
В Госпогранслужбе подчеркивают, что продолжают действовать на опережение, не дают реализовать враждебные замыслы, выявляют и наносят удары, пока российские оккупанты ищут новые способы давления.