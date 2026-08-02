Українські прикордонники знищили сім штурмових груп, які намагалися прорватися до Артільного Харківської області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, опублікувавши відповідний відеозапис.

Як прикордонники ліквідували сім штурмових груп РФ

За інформацією Держприкордонслужби, російські війська намагалися просунутися вперед на Північно-Слобожанському напрямку, кинувши в бій малі штурмові групи.

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– Але кожен такий вихід завершується однаково: втратами ще до досягнення визначених рубежів, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у ДПСУ, бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону зірвали плани окупантів у напрямку населеного пункту Артільне на Харківщині.

За інформацією прикордонників, внаслідок бойової роботи знищено сім штурмових груп та три автомобілі, які забезпечували переміщення особового складу та підвезення ресурсів Росії.

Також українським захисникам вдалося ліквідувати три укриття російських військ, де вони намагалися закріпитися та накопичити сили.

У Держприкордонслужбі наголошують, що продовжують діяти на випередження, не дають реалізувати ворожі задуми, виявляють та завдають ударів, поки російські окупанти шукають нові способи для тиску.

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