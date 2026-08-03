Підрозділи 2 корпусу Національної гвардії Хартія нині тримають оборону на півночі та сході від Харкова, а також проводять наступи на Куп’янському напрямку.

Про це 3 серпня в ефірі Суспільного повідомив пресофіцер корпусу Володимир Дегтярьов.

Хартія обороняє Харківщину

За словами Дегтярьова, головна мета операцій — відтіснити окупаційні війська якомога далі від Харкова та встановити вогневий контроль над Куп’янським напрямком і логістичними маршрутами, якими окупанти перекидають підкріплення до Куп’янська.

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Володимир Дегтярьов зазначив, що в зоні відповідальності корпусу щодня відбуваються десятки бойових зіткнень. Проте у ворога недостатньо сил для прориву української оборони на Харківщині.

Пресофіцер наголосив, що одним із ключових завдань підрозділів є знищення противника ще на підступах до українських позицій, щоб мінімізувати необхідність ведення ближніх боїв на передньому краї.

Окремо Володимир Дегтярьов прокоментував застосування російською армією керованих авіабомб. Окупанти активно використовують КАБи як на Харківському, так і на Куп’янському напрямках.

Водночас він зазначив, що у Сил оборони наразі немає ефективної тактичної протидії таким авіабомбам. Найкраще, за словами Дегтярьова, це знищення літаків-носіїв ще до моменту застосування ними авіаційного озброєння, однак це вже належить до завдань стратегічного рівня, а не корпусу Хартія.

У липні начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що росіяни активно штурмують Лиманський напрямок.

Джерело : Суспільне

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