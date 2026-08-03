Ольга Стефанішина звільнена з посади посла України в Сполучених Штатах Америки.

Про це йдеться у відповідному указі №696/2026, опублікованому на офіційному сайті Офісу президента.

Звільнення Стефанішиної з посади посла України в США

– Звільнити Стефанішину Ольгу Віталіївну з посади надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки, – йдеться в указі, підписаному президентом Володимиром Зеленським.

Документ оприлюднено сьогодні, 3 серпня.

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Сама Ольга Стефанішина заявила, що це було її рішення скласти повноваження посла України у США. Вона пояснила це особистими обставинами, про які нібито йшлося раніше.

Стефанішина стверджує, що представляти Україну у Вашингтоні тоді, коли вона веде війну за своє існування, було найбільшою честю в її житті.

– Як раніше було честю відкривати Україні шлях до Європейського Союзу на посаді віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції, просувати реформи у сфері правосуддя на посаді міністра юстиції. Я вдячна президентові України Володимиру Зеленському за цю довіру і можливості, – сказала вона.

Водночас Стефанішина заявила, що розраховує на його розуміння та підтримку цього рішення.

Стефанішина стверджує, що для неї важливо ухвалювати відповідні рішення самостійно, особливо з огляду на те, що виконано основні пункти плану, з яким вона приїхала.

За словами Стефанішиної, вдалося наростити постачання американської зброї та утримати підтримку саме тоді, коли політичне середовище у Вашингтоні змінювалося не на користь України.

– Ми закріпили цю підтримку в законах, які переживуть будь-яку зміну адміністрації. Головне, ми змінили саму роль України: з країни, якій допомагають, на ту, в яку інвестують і чиї технології купують, – звернула увагу вона.

Стефанішина додала, що зроблене командою вписане в закони та самі відносини між двома державами. Це не залежить від того, хто обіймає посаду – далі лише робота над глибшим посиленням позицій України.

– Щодо запитань, які останнім часом лунають у медіа. Я прокоментую їх окремо й публічно ближчим часом, – стверджує Стефанішина.

Вона подякувала команді Посольства, МЗС та усім, з ким працювала пліч-о-пліч ці роки.

– Дякую і тим, хто всі ці місяці стежив за мною уважніше, ніж за власними справами: здорова недовіра до влади робить і владу, і країну сильнішими, – наголосив вона.

Водночас Стефанішина стверджує, що продовжить працювати для України та перемоги там, де буде корисною.

Ольга Стефанішина: біографія та факти із життя

Факти ICTV писали біографію та факти із життя Ольги Стефанішиної. Зокрема, у серпні 2025 року вона стала послом України у США.

Вона закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де опанувала фах юриста-міжнародника та перекладача з англійської мови, а також здобула фахову освіту у сфері фінансів і кредиту.

У 2017 році Стефанішина стала очільницею Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції при Секретаріаті Кабінету міністрів, де згодом посіла крісло генерального директора.

Із 4 червня 2020 року до 4 вересня 2024 року обіймала посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, аж поки Верховна Рада не проголосувала за її відставку.

Того ж місяця її призначили міністеркою юстиції — віцепрем’єркою з євроінтеграції.

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