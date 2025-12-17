Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ в рядах Сил обороны, который помогал врагу корректировать ракетно-дроновые удары по военной инфраструктуре.

СБУ разоблачила агента ФСБ в ВСУ

Злоумышленником оказался начальник медицинского подразделения одной из боевых бригад ВСУ, завербованный российскими спецслужбами.

По данным следствия, агент передавал оккупантам координаты объектов в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Основными целями россиян были склады с боеприпасами и беспилотными системами украинских войск.

Кроме этого, ФСБ пыталась получить через него информацию о медицинских складах и автопарках специального транспорта Сил обороны, обеспечивающего передовую медикаментами.

Для сбора разведданных должностное лицо под видом служебных поездок посещало воинские части и логистические базы на севере страны.

Во время пребывания на объектах он фиксировал их расположение и наносил координаты Google Maps, после чего передавал информацию своему куратору из ФСБ.

В обмен на сотрудничество российская сторона обещала агенту денежное вознаграждение и “эвакуацию” к родственникам в РФ.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила этот замысел, задокументировала противоправную деятельность и задержала фигуранта прямо на рабочем месте.

Параллельно были приняты меры по обеспечению военных локаций.

Следствие установило, что вербовка состоялась через Telegram-каналы, где подозреваемый распространял призывы к украинским военным сложить оружие.

В ходе обысков у него изъяли смартфон и ноутбук, которые использовались для связи с представителем ФСБ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Оперативные и следственные действия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Источник : СБУ

