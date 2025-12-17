СБУ задержала крота РФ в ВСУ, который помогал корректировать удары по военным объектам
- СБУ задержала завербованного агента РФ в ВСУ, координировавшего атаки врага на украинские склады.
- Чиновник передавал ФСБ данные о боеприпасах, дронах и логистических объектах ВСУ.
- Агент действовал под прикрытием служебных поездок и находится под стражей без права внесения залога.
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ в рядах Сил обороны, который помогал врагу корректировать ракетно-дроновые удары по военной инфраструктуре.
СБУ разоблачила агента ФСБ в ВСУ
Злоумышленником оказался начальник медицинского подразделения одной из боевых бригад ВСУ, завербованный российскими спецслужбами.
По данным следствия, агент передавал оккупантам координаты объектов в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.
Основными целями россиян были склады с боеприпасами и беспилотными системами украинских войск.
Кроме этого, ФСБ пыталась получить через него информацию о медицинских складах и автопарках специального транспорта Сил обороны, обеспечивающего передовую медикаментами.
Для сбора разведданных должностное лицо под видом служебных поездок посещало воинские части и логистические базы на севере страны.
Во время пребывания на объектах он фиксировал их расположение и наносил координаты Google Maps, после чего передавал информацию своему куратору из ФСБ.
В обмен на сотрудничество российская сторона обещала агенту денежное вознаграждение и “эвакуацию” к родственникам в РФ.
Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила этот замысел, задокументировала противоправную деятельность и задержала фигуранта прямо на рабочем месте.
Параллельно были приняты меры по обеспечению военных локаций.
Следствие установило, что вербовка состоялась через Telegram-каналы, где подозреваемый распространял призывы к украинским военным сложить оружие.
В ходе обысков у него изъяли смартфон и ноутбук, которые использовались для связи с представителем ФСБ.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Оперативные и следственные действия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.