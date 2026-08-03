В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру утром 3 августа новые отключения электроэнергии зафиксированы в шести областях Украины.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключения электроэнергии в Украине 3 августа: что известно

По данным компании, из-за последствий российских обстрелов без электроснабжения остались отдельные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Сумской областях.

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Энергетики отмечают, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

– Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в строй поврежденное врагом оборудование, – подчеркнули в Укрэнерго.

Также в компании сообщили, что по состоянию на утро 3 августа уровень потребления электроэнергии был на 4,4% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня, 31 июля.

Причиной называют жаркую погоду, охватившую всю территорию Украины и приведшую к массовому использованию кондиционеров.

Кроме того, суточный максимум потребления 2 августа был на 3,2% выше, чем в предыдущее воскресенье, 26 июля.

Учитывая рост нагрузки на энергосистему, украинцев просят рационально использовать электроэнергию.

В частности, использование энергоемких бытовых приборов рекомендуется перенести на период с 10:00 до 16:00, когда активно работают промышленные солнечные электростанции.

В вечернее время, с 17:00 до 23:00, в Укрэнерго призывают ограничить использование мощных электроприборов, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Ранее в Укрэнерго сообщали, что в понедельник, 3 августа, применение мер по ограничению электроснабжения не планировалось.

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