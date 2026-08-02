Графіки відключень світла в Україні: чи застосовуватимуться 3 серпня
У понеділок, 3 серпня, застосування заходів обмеження не планується.
Відключення електроенергії: чи будуть застосовуватися графіки у понеділок
В Укренерго повідомили, що завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження не прогнозується.
– Користування потужними електроприладами варто перенести на денний час – з 10.00 до 16.00, – йдеться у повідомленні.
Також у компанії просять споживати електроенергію раціонально.
Нагадаємо, що 30 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну, під час якої, зокрема, було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок удару без електроенергії залишилися споживачі у шести областях.
Найскладнішою ситуація була на Сумщині. Через пошкодження енергетичного обладнання у Сумах та сусідніх громадах запровадили аварійні відключення світла. Перебої з електропостачанням також зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській і Черкаській областях.
Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що через спекотну погоду в Україні можуть знову запровадити графіки відключень електроенергії.