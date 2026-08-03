На этой неделе состоится специальный формат заседания СНБО, во время которого оценят выполнение планов стойкости в областях. Чиновники, не выполнившие поставленные задачи, понесут ответственность.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания послов Украины в Киеве в понедельник, 3 августа.

Зеленский анонсировал специальное заседание СНБО

— На этой неделе будет специальный формат СНБО для оценки того, как выполняются или не выполняются планы стойкости для областей, для наших громад, а значит будут отвечать те, кто их не выполняет. Соответственно, на основе этого анализа мы дадим задачи по внешним отношениям нашего государства, — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, кто возглавит Совет национальной безопасности и обороны.

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— Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко. Он обладает исключительно качественным опытом координации сектора безопасности, а также работы прошлой зимой для нашей устойчивости и помощи нашим людям. Нам необходимо усиливаться, — отметил глава государства.

Зеленский поручил главе правительства подготовить перечень того, что необходимо Украине на зимний период.

— У премьер-министра должен быть четкий перечень того, что необходимо Украине этой зимой, кто конкретно по направлению внешней политики должен обеспечить Украине тот или иной результат, те или иные поставки, то или иное важное, безусловно, срочное решение, — подчеркнул президент.

По его словам, в этот перечень должны войти финансовые потребности, оборудование и ресурсы для громад, а также конкретные виды вооружения:

ракеты для Patriot;

ракеты для систем противовоздушной обороны;

комплексы IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS;

вооружение для боевой авиации.

— Это четкий перечень финансовых потребностей. Четкий перечень оборудования, конкретных ресурсов, конкретных потребностей наших громад и политических договоренностей, которые должны все это обеспечить. Конечно, ракеты для Patriot. Конечно, ракеты для нашей ПВО. Конечно, для IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS и так далее. И все необходимое вооружение для нашей боевой авиации. Это то, что необходимо абсолютно точно и безусловно, — подытожил Зеленский.

Ранее президент говорил, что одним из ключевых направлений работы украинских послов должна стать подготовка к зиме. В частности, речь идет о поиске необходимых систем или ракет для противовоздушной обороны.

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