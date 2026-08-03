Цього тижня відбудеться спеціальний формат засідання РНБО, під час якого оцінять виконання планів стійкості в областях. Посадовці, які не виконали визначені завдання, нестимуть відповідальність.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради послів України в Києві у понеділок, 3 серпня.

Зеленський анонсував спеціальне засідання РНБО

– На цьому тижні буде спеціальний формат РНБО, для оцінки того, як виконуються чи не виконуються, а отже будуть відповідати ті, хто не виконує плани стійкості для областей, для наших громад. Відповідно на основі цього аналізу ми дамо завдання на зовнішні відносини нашої держави, – сказав Зеленський.

Президент також повідомив, хто очолить Раду національної безпеки і оборони.

Зараз дивляться

– Новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко. Він має надзвичайний якісний досвід координації безпекового сектору, а також роботи минулої зими для нашої стійкості і допомоги нашим людям. Нам потрібно посилюватись, – зазначив глава держави.

Зеленський доручив очільнику уряду підготувати перелік того, що необхідно Україні на зимовий період.

– У прем’єра повинен бути чіткий перелік того, що необхідно Україні на цю зиму, хто конкретно на напрямку зовнішньої політики повинен дати Україні той чи інший результат, те чи інше постачання, те чи інше важливе, безумовно, термінове рішення, – наголосив президент.

За його словами, до цього переліку мають увійти фінансові потреби, обладнання та ресурси для громад, а також конкретні види озброєння:

ракети для Patriot;

ракети для систем протиповітряної оборони;

комплекси IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS;

озброєння для бойової авіації.

– Це чіткий перелік фінансових потреб. Чіткий перелік обладнання, конкретних ресурсів, конкретних потреб наших громад і політичних домовленостей, які мають все це забезпечити. Звісно, ракети для Петріотів. Звісно, ракети для нашого ППО. Звісно, для IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS, тощо. І вся необхідна зброя для нашої бойової авіації. Це те, що потрібно абсолютно точно і безумовно, – підсумував Зеленський.

Раніше президент говорив, що одним із ключових напрямів роботи українських послів має стати підготовка до зими. Зокрема, йдеться про пошук необхідних систем або ракет для протиповітряної оборони.

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