Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

Назначение Игоря Клименко

С февраля 2023 года Игорь Клименко занимал должность министра внутренних дел, а до этого более трех лет возглавлял Нацполицию Украины.

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Обновление правительства

15 июля депутаты из фракции Слуга народа сообщили, что президент Владимир Зеленский планирует предложить Игорю Клименко возглавить Министерство обороны вместо Михаила Федорова.

17 июля Владимир Зеленский предложил главе МВД Игорю Клименко возглавить Совет национальной безопасности и обороны.

Позже глава государства заявил, что определены новые принципы и направления дальнейшей работы Совета национальной безопасности и обороны. По словам Зеленского, Рустем Умеров будет отвечать за коммуникацию с международными партнерами, ведение переговоров, развитие сотрудничества и углубление взаимодействия между разведывательными сообществами Украины и союзных государств.

Учитывая опыт Игоря Клименко, в деятельности СНБО планируют усилить стойкость государства, координацию между оборонными и структурами безопасности, а также противодействие российским киберугрозам.

Источник : Офис президента

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