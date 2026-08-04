Очікування дитини — це підготовка до народження малюка та оформлення документів, пов’язаних із декретною відпусткою. Чимало майбутніх мам цікавляться, коли йдуть у декрет в Україні та на який період вона надається.

Факти ICTV з’ясували, коли йдуть у декретну відпустку в Україні, які правила діють у 2026 році та в яких випадках її тривалість може бути більшою.

Коли йти в декретну відпустку за новими правилами

Право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами гарантують ст. 17 закону України Про відпустки та ст. 179 Кодексу законів про працю України.

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Але правила оформлення декретної відпустки були суттєво оновлені у 2023 році. Тоді Верховна Рада ухвалила закон №3238-IX, який надав вагітним жінкам більше свободи у виборі та визначив, на якому тижні вагітності йдуть в декретну відпустку.

Якщо раніше листок непрацездатності означав обов’язковий початок декретної відпустки з 30-го тижня вагітності, то тепер жінка самостійно може визначити дату її початку, враховуючи власне самопочуття та медичні рекомендації. Тобто вона має право продовжувати працювати навіть після 30-го тижня, якщо вагітність перебігає без ускладнень.

При цьому закон гарантує, що невикористані допологові дні не втрачаються. За бажанням жінки вони можуть бути повністю або частково перенесені на післяпологовий період.

Загальна тривалість відпустки при цьому не змінюється і становить 126 календарних днів, а у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів — 140 календарних днів.

Отже, сьогодні відповідь на запитання, з якого тижня вагітності можна йти в декретну відпустку, залежить насамперед від рішення жінки.

Зазвичай лікар оформлює листок непрацездатності з 30-го тижня вагітності, однак скористатися правом на відпустку можна і пізніше, отримавши більше часу для відновлення після народження дитини.

Як розрахувати, коли йти в декретну відпустку

Дату виходу в декрет визначають за терміном вагітності, який розраховує акушер-гінеколог. Зазвичай його обчислюють від першого дня останньої менструації або уточнюють за результатами УЗД.

За загальним правилом право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами виникає з 30-го тижня вагітності. Саме на цьому терміні лікар відкриває листок непрацездатності.

Якщо жінка хоче дізнатися приблизну дату виходу в декрет самостійно, їй потрібно визначити дату, коли настане 30-й тиждень вагітності. Найточніше це допоможе зробити лікар під час планового огляду.

Скільки триває декретна відпустка

Тривалість відпустки залежить від перебігу вагітності та пологів.

За загальним правилом вона становить 126 календарних днів, з яких 70 днів до пологів і 56 після них.

Якщо під час пологів виникли ускладнення або народилося двоє чи більше дітей, післяпологова частина збільшується до 70 днів. У такому разі загальна тривалість декретної відпустки становить 140 календарних днів.

Для жінок, які належать до 1-3 категорій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, закон передбачає ще довший період, а саме 180 календарних днів, із яких 90 днів надаються до пологів і 90 після них.

Як оформити декретну відпустку

Підставою для оформлення є листок непрацездатності, який видає лікар.

Якщо жінка працює офіційно, вона подає роботодавцю:

заяву із зазначенням дати початку відпустки;

листок непрацездатності.

Після цього роботодавець видає наказ про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Як оплачують декретну відпустку у 2026 році

Допомога по вагітності та пологах виплачується за весь період декретної відпустки одним платежем.

Для офіційно працевлаштованих жінок її розмір розраховується індивідуально, залежно від середньої заробітної плати та кількості календарних днів відпустки.

Також право на виплати мають жінки, які працюють як ФОП і сплачують ЄСВ. У цьому випадку сума допомоги залежить від розміру сплаченого єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року змінилися правила підтримки жінок, які не працюють і не сплачують ЄСВ. Виплати їм призначає Пенсійний фонд України, а розмір допомоги становить 7 тис. грн на місяць. За стандартної тривалості декретної відпустки у 126 календарних днів загальна сума виплат становить приблизно 29,4 тис. грн.

Після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами один із батьків або інша особа, яка фактично доглядає за дитиною, може оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

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