На Сумщине из-за российских ударов есть аварийные обесточивания: что известно
- В части Сумской области произошло масштабное аварийное обесточивание из-за российской вооруженной агрессии.
- В Сумыоблэнерго сообщили, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
- Также, по сообщениям Укрэнерго, есть обесточивание и в других областях Украины.
В части Сумской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии в результате российской вооруженной агрессии.
Аварийные отключения света в Сумской области: что известно
Как сообщили в АО Сумыоблэнерго, специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
– Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сумщины есть масштабное аварийное обесточивание. Причина – вооруженная агрессия РФ, – говорится в сообщении.
Проверить причину отключения по конкретному адресу можно в личном кабинете E-Svitlo, на сайте Сумыоблэнерго в разделе Споживачам— Відключення , а также по телефонам колл-центра: 0 800 300 247 или 0542 659 659.
В то же время, стоит отметить, что сегодня утром Укрэнерго сообщило, что вследствие вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры – на утро есть новые обесточевания в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Там отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Напомним, что вчера, 4 августа, из-за российских обстрелов новые обесточения зафиксировали в шести областях Украины, а именно в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Сумской областях.