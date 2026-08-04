В части Сумской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии в результате российской вооруженной агрессии.

Аварийные отключения света в Сумской области: что известно

Как сообщили в АО Сумыоблэнерго, специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

– Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сумщины есть масштабное аварийное обесточивание. Причина – вооруженная агрессия РФ, – говорится в сообщении.

Проверить причину отключения по конкретному адресу можно в личном кабинете E-Svitlo, на сайте Сумыоблэнерго в разделе Споживачам— Відключення , а также по телефонам колл-центра: 0 800 300 247 или 0542 659 659.

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В то же время, стоит отметить, что сегодня утром Укрэнерго сообщило, что вследствие вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры – на утро есть новые обесточевания в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Там отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Напомним, что вчера, 4 августа, из-за российских обстрелов новые обесточения зафиксировали в шести областях Украины, а именно в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Сумской областях.

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