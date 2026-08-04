У частині Сумської області сталося масштабне аварійне відключення електроенергії внаслідок російської збройної агресії.

Аварійні відключення світла на Сумщині: що відомо

Як повідомили в АТ Сумиобленерго, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

– Шановні споживачі електроенергії! У частині Сумщини маємо масштабне аварійне знеструмлення. Причина – збройна агресія РФ, – йдеться у повідомленні.

Перевірити причину відключення за конкретною адресою можна в особистому кабінеті E-Svitlo, на сайті Сумиобленерго в розділі Споживачам — Відключення, а також за телефонами кол-центру: 0 800 300 247 або 0542 659 659.

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Сьогодні зранку Укренерго повідомило, що внаслідок ворожих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Там зазначили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Нагадаємо, що вчора, 3 серпня, через російські обстріли знеструмлення фіксували у шести областях України, а саме у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Сумській.

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