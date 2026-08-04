Харківська ОВА спільно з військовими реалізує експериментальний проєкт захисту Харкова від російських дронів. Перший засіб захисту встановили на одній із військових частин близько пів року тому.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 4 серпня.

Харків будує купол захисту від дронів

– Велика робота йде наших військових, щоденна робота, цілодобова робота. Вони відпрацьовують по місцях скупчення пілотів, по місцях пусків і Молній, і цих дронів на оптоволокні. Це один з елементів захисту, щоб убезпечити місто Харків і наші інші населені пункти. Цей проєкт – експериментальний, тому що ніхто такого ще не робив. Виклики щодо дронів на оптоволокні для великого міста Харкова – це досить недавня історія, і засобів протидії – фактично немає, – сказав Синєгубов.

За його словами, перший засіб встановили на одній з військових частин близько шести місяців тому.

Зараз дивляться

– Він показав себе досить ефективно. І далі ось ця історія – вона вже масштабується до десятків кілометрів, певного рубежу, і далі будемо це масштабувати, – додав очільник ОВА.

Синєгубов зазначив, що після аналізу роботи системи в такому масштабі її поширять, щоб перекрити околиці Харкова. Завдяки цьому дрони на оптоволокні не зможуть дістатися міста.

Очільник ОВА додав, що так званий купол захисту є лише одним з елементів захисту Харкова від БпЛА.

– Харків’яни вже відчувають, що дронів на оптоволокні стало значно менше. Чому? Не скажу. Тому, що працюють наші військові. Тому тут налагоджена робота всіх підрозділів по всіх напрямках. І цей процес — це лише один з елементів, – наголосив він.

3 серпня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що з обласного бюджету на реалізацію першого етапу експериментального проєкту із захисту Харкова від FPV-дронів виділили 7 млн грн.

Загальна вартість проєкту становить близько 30 млн грн.

Нагадаємо, 2 серпня росіяни атакували термінал Нової пошти у Харкові. Унаслідок двох влучань спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.

За півтори години рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Унаслідок атаки загинув співробітник компанії.

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