Президент Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України для протидії агресії Російської Федерації.

Про це він заявив після доповіді тимчасового виконувача обов’язків очільника СБУ Олександра Поклада.

Зеленський про нові операції СБУ проти агресії РФ

– Доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії. Хороші результати є у Служби безпеки України. Сьогодні я погодив нові операції. Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень, – заявив він.

За словами Зеленського, Поклад погодив із ним подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби безпеки України від тих, хто працює на себе, а не на нашу державу.

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Президент подякував усім у СБУ, хто справді захищає Україну та людей.

30 липня Зеленський підписав низку указів, які передбачають кадрові зміни у Службі безпеки України. Зокрема, Олега Федорова призначили начальником Центру спеціальних операцій А.

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