Відео, на якому зафіксовано навмисну атаку російського дрона на чоловіка у Херсоні, свідчить про необхідність посилення міжнародного тиску на Росію через знущання над цивільним населенням.

Про це у вівторок, 4 серпня, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський прокоментував атаку дрона РФ на чоловіка в Херсоні

– Сьогодні багатьох шокувало чергове відео “сафарі”, яке ведуть росіяни дронами проти людей у Херсоні. Російський дрон цілеспрямовано полював за чоловіком, який продавав овочі в Херсоні, вибухнув поруч з ним. Росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин і що не просто не шкодують, а пишаються тим, як знущаються з людей, – наголосив президент.

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Глава держави зауважив, що переслідування цивільних дронами у Херсоні є щоденною практикою російських військових.

– Без тиску на РФ, без демонтажу її агресивного потенціалу та без реальних гарантій безпеки від Росії просто неможливо уявити, що світ зможе співіснувати із цим злом, – сказав глава держави.

Президент звернувся до Фінляндії, Казахстану, держав Балтії, Польщі, держав Південного Кавказу, Румунії та Молдови із закликом до співпраці, “щоб були реальні гарантії безпеки та щоб російська війна йшла до закінчення”.

– Мир потрібен, а отже – співпраця всіх у світі, хто справді мир цінує, – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці оператор ворожого FPV-дрона навмисне переслідував продавця овочів на ринку у Херсоні.

Чоловік намагався врятуватися, ховався за автомобілем, однак безпілотник атакував його. Потерпілий дістав поранення, проте залишився живий.

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