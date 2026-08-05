Уночі проти 5 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну.

Найбільше постраждали Київ та Київська область, де загинули люди, виникли масштабні пожежі та були пошкоджені підприємства й логістичні центри.

Тим часом росіяни залишили без світла понад 13 тис. жителів Чугуєва, а в Тульській області РФ після атаки безпілотників загорівся один із найбільших логістичних центрів Wildberries.

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Про ці та інші події ночі та ранку 5 серпня — читайте в дайджесті.

Атака на Київську область

Уночі проти 5 серпня Київська область зазнала масованої комбінованої атаки російських військ. За оновленими даними, загинули 14 людей, ще 22 дістали поранення.

Найбільших руйнувань зазнав Броварський район. Там виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, а також у селах Квітневе та Перемога. Рятувальники продовжують працювати одразу на кількох локаціях.

У Бучанському районі горіла складська будівля в селі Чайки. Також пожежу ліквідували на території логістичного підприємства в Софіївській Борщагівці.

У Фастівському районі після удару спалахнули транспортні засоби на території одного з підприємств.

Через наслідки обстрілів Укрзалізниця тимчасово змінила рух низки приміських поїздів. Частина рейсів курсує із затримками до 2,5 години, окремі маршрути змінили або тимчасово скасували.

Атака на Київ

Під час нічної атаки на Київ 5 серпня пошкодження зафіксували одразу у чотирьох районах столиці.

В Оболонському районі росіяни влучили по нежитловій забудові та офісній будівлі. Також виникли пожежі у складських приміщеннях.

У Голосіївському районі повністю зруйновано приватний будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів двох людей, а пошукова операція тривала, адже під уламками могли залишатися постраждалі. Крім того, на одному з підприємств стався витік аміаку, який оперативно локалізували. За даними ДСНС, загрози для населення немає.

Пожежі також виникли у Святошинському та Деснянському районах. Під час повторного удару було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, а його водій дістав травми.

Станом на ранок відомо про одного загиблого та 26 постраждалих. Частину поранених госпіталізували, кілька людей перебувають у важкому стані.

Удар по Чугуєву

Близько 02:30 російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Чугуєві Харківської області.

Унаслідок атаки без електропостачання залишилися понад 13,3 тис. абонентів. На місці одразу розпочали роботу аварійні бригади.

Міська влада повідомила, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків обстрілу.

Атака на логістичний центр Wildberries у РФ

Уночі проти 5 серпня після атаки безпілотників загорівся один із найбільших логістичних центрів Wildberries у Тульській області Росії.

У компанії підтвердили, що персонал складу евакуювали, а приймання нових постачань тимчасово призупинили. Вантажі скеровують до інших логістичних центрів.

За даними російських джерел, під удар потрапив розподільний центр у місті Алексін площею майже 195 тис. квадратних метрів.

Це один із найбільших логістичних комплексів компанії, який забезпечував розподіл товарів для кількох областей Центральної Росії та частково Московського регіону.

Опубліковані в мережі відео свідчать, що вогонь охопив значну частину комплексу. Офіційної інформації про масштаби збитків наразі немає.

Атака на Миколаївщину

Напередодні російські війська атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Миколаївського району.

Унаслідок удару пошкоджено цивільне судно, однак минулося без постраждалих.

Уночі окупанти також вісім разів атакували Горохівську громаду дронами типу Молнія. Унаслідок одного з ударів пошкоджено та частково зруйновано будівлю школи, виникла пожежа. Загиблих і постраждалих немає.

Атака на Дніпропетровщину

Упродовж ночі російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Унаслідок обстрілів виникли пожежі, пошкоджено пожежну частину.

Також займання зафіксували в Синельниківському районі, де росіяни атакували Миколаївську та Покровську громади.

Під ударом опинилося й Верхівцеве Кам’янського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури. За даними обласної влади, минулося без постраждалих.

Робота ППО на Черкащині

Під час повітряних тривог вночі проти 5 серпня сили протиповітряної оборони знищили три російські безпілотники над територією Черкаської області.

За інформацією обласної військової адміністрації, звернень до екстрених служб щодо пошкоджень чи постраждалих не надходило.

Атака на дитячу обласну лікарню в Запоріжжі

Уночі російські війська атакували територію дитячої обласної клінічної лікарні в Запоріжжі.

На момент удару всі діти разом із медичним персоналом перебували в укритті, тому постраждалих вдалося уникнути.

Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі та вибито вікна медичного закладу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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