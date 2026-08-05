Росія може щомісяця запускати по Україні близько 100 балістичних ракет, використовуючи наявні резерви. Про це заявив радник президента України з питань технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Як Флеш оцінив потенціал РФ

Він зазначив, що нинішня інтенсивність ракетних ударів є вищою, ніж раніше, оскільки Росія прагне досягти показового ефекту.

– За моїми оцінками, близько 100 ракет кожного місяця ворог може запускати по нас. Зараз щільність обстрілів збільшена, тому що їм потрібна показова реакція, – сказав Бескрестнов.

Він наголосив, що російські війська дедалі частіше обирають цілями цивільну інфраструктуру, пов’язану із забезпеченням економіки.

Зараз дивляться

За його словами, під ударами опиняються склади з продуктами харчування, будівельними матеріалами, торговельні мережі та виробничі підприємства.

– Зараз росіянам немає різниці, що атакувати. Завдають ударів по складах з їжею та будівельними матеріалами, ритейлу, виробництвах. І, на жаль, такі атаки продовжуватимуться, – зазначив він.

Експерт закликав українські компанії переглянути підходи до зберігання товарів та організації логістики.

– Ворог знає, де в нас є які склади. Це не є таємницею – абсолютно відкрита інформація. Йдеться не про супутники – є людина, яка дивиться за рухом фур і за кілька тисяч гривень повідомляє, коли краще атакувати, – пояснив Бескрестнов.

Він наголосив, що великі склади та концентрація вантажів створюють додаткові ризики.

– Не треба робити скупчення. Намагайтеся перебудовувати канали логістики. Великих складів не повинно бути. Це питання виживання. Далі атак буде ще більше, і ворог шукатиме склади для ураження, щоб спричинити дефіцит товарів, – підсумував радник президента.

Нагадаємо, вночі проти 5 серпня РФ атакувала Україну 28 ракетами та 115 безпілотниками.

ППО не збила жодної ракети. Основний напрямок російського удару прийшовся на Київську область.

Після нічної атаки балістичними ракетами найбільший логістичний склад Rozetka у Броварах не підлягає відновленню.

Також РФ знищила сортувальний центр Нової пошти в Києві, є загиблі та поранені.

Крім того, вночі Росія завдала масованого ракетного удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії Епіцентр. На місцях ударів сталися пожежі, відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

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