Попри сильну спеку не будуть застосовані обмеження споживання електроенергії у п’ятницю, 7 серпня, в усіх регіонах України.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 7 серпня: що відомо

– Завтра, у п’ятницю, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики просять раціонально споживати електроенергію та, за можливості, перенести використання потужних електроприладів на нічні години – з 23:00.

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В Україні тримається дуже спекотна погода. Споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні, 6 серпня, станом на 09:30, воно було на 1,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

Причина змін – масове використання кондиціонерів через спеку побутовими споживачами та бізнесом.

В Укренерго повідомляють, що росіяни не припиняють атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Унаслідок російських артилерійських обстрілів і ударів дронами станом на ранок 6 серпня були зафіксовані нові знеструмлення у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Сумській областях.

У регіонах, де це дозволяла безпекова ситуація, провели аварійно-відновлювальні роботи.

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