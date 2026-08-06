Кабінет міністрів зобов’язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони інформацію з реєстру фізичних осіб – платників податків про громадян, яких хочуть внести до військового реєстру Оберіг.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №981 від 29 липня 2026 року, в якій йдеться про порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Перевірка військового обліку для Міноборони

Як зазначається в документі, Держподаткова служба протягом 90 календарних днів має передати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років для актуалізації даних у реєстрі Оберіг.

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Інформаційне поєднання податкового реєстру та цієї бази має на меті автоматизувати процес верифікації даних про військовозобов’язаних.

Так Міноборони зможе виявити громадян, чиї відомості відсутні в обліку, а також усувати неузгодженості щодо їхніх адрес, паспортних чи інших персональних даних без необхідності особистого відвідування ТЦК.

Оновлені вимоги для українських громадян за кордоном

Постанова № 981 врегульовує не тільки механізм обміну інформацією між відомствами. Ухвалений документ додатково регламентує процедуру перевірки військово-облікових документів у закордонних дипломатичних установах України.

Коли чоловіки віком від 18 до 60 років звертатимуться по надання визначених консульських послуг, уповноважені працівники перевірятимуть чинність їхніх документів через інтегровані з реєстром Оберіг системи.

Для цього заявники можуть надати електронний документ у мобільному додатку Резерв+ або його роздруковану форму з QR-кодом. В окремих ситуаціях дозволено подавати звичайний паперовий військово-обліковий документ.

Уточнений порядок дій передбачає кілька сценаріїв:

у разі наявності документа та повної відповідності його відомостей даним у реєстрі, консульська процедура здійснюється у стандартному режимі;

у разі відсутності документа, його недійсності чи виявлення розбіжностей із відомостями в реєстрі Оберіг, в отриманні певних консульських послуг можуть відмовити.

Обмеження не застосовуються до документів, необхідних громадянину для повернення на територію України.

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