Энергосистема Украины прошла период рекордной августовской жары без графиков отключения электроэнергии.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Августовская жара без отключения света

По словам Дениса Шмыгаля, благодаря своевременной корректировке графиков летних ремонтов на электростанциях, в том числе на энергоблоках атомных электростанций, максимально привлекли имеющиеся мощности распределенной газовой генерации и увеличили объем импорта электроэнергии.

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Все это позволило избежать дефицита мощности в украинской системе.

Министр поблагодарил энергетики, которые в экстремальных погодных и безопасных условиях проводили ремонты и подключали новые мощности и строили защиту.

Ранее Шмыгаль сообщил, что правительство приняло изменения по формированию перечней критически важных объектов для распределения электроэнергии. Изменения позволят более эффективно планировать распределение объемов электроэнергии и увеличить объем электроэнергии для бытовых потребителей.

5 августа президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинские города и регионы не успевают выполнить запланированные меры по устойчивости, необходимые для должной подготовки к следующему зимнему периоду.

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