Силы обороны поразили вражеский пост технического наблюдения на самоподъемной буровой установке Сиваш на Голицынском газоконденсатном месторождении в акватории Черного моря.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение поста Сиваш

Россияне используют пост технического наблюдения на буровой установке Сиваш для размещения технических средств и обеспечения их работы в акватории Черного моря.

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Степень нанесенного ущерба и результаты поражения поста уточняется.

В Военно-морских силах заявили, что оборудование на буровой установке россияне использовали для управления ударными дронами, для наведения и корректировки ударов по южным городам Украины.

Благодаря средствам разведки, россияне обнаруживали движение украинских беспилотников и безэкипажных катеров.

Также на установке базировались элитные подразделения спецназовцев РФ и размещалось вооружение, в том числе переносные ракетные комплексы и другая техника.

Напомним, что этой ночью Силы обороны поразили на территории России Ильский и Сызранский НПЗ. Там возникли пожары.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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