ВСУ поразили пост РФ на установке Сиваш, откуда управляли ударными дронами
- Силы обороны поразили пост технического наблюдения РФ по установке Сиваш.
- Русские использовали его для разведки в акватории Черного моря.
- Оборудование помогало управлять ударными дронами и корректировать удары по южным городам Украины.
Силы обороны поразили вражеский пост технического наблюдения на самоподъемной буровой установке Сиваш на Голицынском газоконденсатном месторождении в акватории Черного моря.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение поста Сиваш
Россияне используют пост технического наблюдения на буровой установке Сиваш для размещения технических средств и обеспечения их работы в акватории Черного моря.
Степень нанесенного ущерба и результаты поражения поста уточняется.
В Военно-морских силах заявили, что оборудование на буровой установке россияне использовали для управления ударными дронами, для наведения и корректировки ударов по южным городам Украины.
Благодаря средствам разведки, россияне обнаруживали движение украинских беспилотников и безэкипажных катеров.
Также на установке базировались элитные подразделения спецназовцев РФ и размещалось вооружение, в том числе переносные ракетные комплексы и другая техника.
Напомним, что этой ночью Силы обороны поразили на территории России Ильский и Сызранский НПЗ. Там возникли пожары.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.
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