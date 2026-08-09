У понеділок, 10 серпня, відключень світла в Україні не прогнозується, повідомили в Укренерго.

Відключення світла в Україні 10 серпня не плануються

Як повідомили в Укренерго, завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження не планується.

Водночас у компанії радять користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10.00 до 16.00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, – йдеться у повідомленні.

Також у компанії раніше повідомляли, що через нічний та ранковий російський обстріл Одеської області було пошкоджене обладнання, внаслідок чого значна кількість споживачів м. Одеса та регіону була знеструмлена.

До речі, раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що енергосистема України пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків вимкнення електроенергії. Водночас, Укренерго повідомляло про зростання споживання електроенергії на тлі активного використання українцями кондиціонерів.

За словами Шмигаля, відключень світла вдалось уникнути, оскільки графіки ремонтів на електростанціях, зокрема на АЕС, своєчасно скоригували.

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