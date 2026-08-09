Російські війська вночі та вранці 9 серпня завдали однієї з масштабних атак по Одещині цього року. Під ударом опинилися об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури, частина споживачів залишилася без світла.

За даними ДТЕК, внаслідок атаки пошкоджено енергетичні об’єкти регіону.

Знеструмлення на Одещині 9 серпня

Знеструмлення зафіксували в Одеському районі, а також у Приморському, Хаджибейському та Пересипському районах Одеси. Без електроенергії залишилися і деякі об’єкти критичної інфраструктури.

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У ДТЕК наголосили, що пошкодження є серйозними, тому відновлення електропостачання може потребувати певного часу.

В Укренерго повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочали одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

За інформацією компанії, близько 90 тис. абонентів, які залишилися без електроенергії вночі, вже вдалося заживити.

Водночас жителів Одещини закликають економно споживати електроенергію, якщо вона наразі є в оселях. Це допоможе знизити навантаження на енергосистему та швидше підключити споживачів, які досі залишаються без світла.

Нагадаємо, що внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі є руйнування житлової та критичної інфраструктури. Міська влада повідомляє про дев’ятьох поранених станом на 12:00.

Також через знеструмлення найбільших об’єктів водоканалу Одеса залишилася без води.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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