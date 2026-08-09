Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня Україна проведе нові контакти з посередниками щодо пакетів для ППО, аби захистити нашу державу та людей.

Зеленський анонсував нові контакти з посередниками та переговори щодо пакетів ППО

У вечірньому відеозверненні голова держави повідомив, що очікуються переговори, спрямовані на отримання нових пакетів протиповітряної оборони.

– На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна у дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО – для захисту нашої держави, наших людей, – сказав Зеленський у зверненні.

Окремо Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські атаки. За його словами, українські сили продовжують операції проти російської нафтопереробної галузі, а також завдають ударів по російських зенітно-ракетних комплексах, радіолокаційних станціях та інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах.

Зараз дивляться

– Цілком справедливі відповіді є, на кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома, в Росії, – наголосив президент.

Президент також повідомив про наслідки російських ударів по регіонах України. Зокрема, після нічної атаки в Одесі та області без електропостачання на ранок залишалися понад 300 тисяч сімей. За його словами, близько третини споживачів уже вдалося заживити, відновлювальні роботи тривають.

Удари також були завдані по Харкову та області, Павлограду, Херсону, Сумщині та Житомирщині.

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