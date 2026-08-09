Одесса частично осталась без воды из-за массированной атаки РФ
- Из-за обесточивания самых больших объектов водоканала Одесса осталась без воды.
- Водоснабжение хранится только для Пересыпи, Слободки, Залога и бывшего Ленпоселка.
- Подачу воды возобновят сразу же после появления электроэнергии.
Из-за массированной российской атаки обесточены самые крупные и мощные объекты Одесского водоканала.
Об этом сообщили в водоканале.
Одесса без воды 9 августа
Из-за отсутствия электроэнергии отсутствует водоснабжение для всех потребителей, кроме жилых массивов Пересыпь, Слободка, Залог и бывшего жилмассива Ленпоселка.
Как только появится электричество, подача воды одесситам будет возобновлена.
В период отсутствия водоснабжения организован подвоз технической воды.
Машины с водой будут стоять по следующим адресам:
- ул. Семена Палия, 108,
- ул. Академика Заболотного, 12,
- ул. Владислава Бувалкина, 1,
- ул. Ярослава Баиса, 5/1,
- ул. Жолио-Кюри, 26,
- просп. Князя Владимира Великого, 135,
- ул. Марсельская, 9,
- ул. Семена Палия, 70.
Как сообщали Воздушные силы ВСУ, ночью Россия нанесла массированный удар по Украине — основным направлением удара была Одесса. В городе фиксируется повреждение гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.
По последним данным от Одесской городской военной администрации, в результате вражеского удара количество пострадавших увеличилось до восьми человек.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 628-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.