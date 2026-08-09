Из-за массированной российской атаки обесточены самые крупные и мощные объекты Одесского водоканала.

Об этом сообщили в водоканале.

Одесса без воды 9 августа

Из-за отсутствия электроэнергии отсутствует водоснабжение для всех потребителей, кроме жилых массивов Пересыпь, Слободка, Залог и бывшего жилмассива Ленпоселка.

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Как только появится электричество, подача воды одесситам будет возобновлена.

В период отсутствия водоснабжения организован подвоз технической воды.

Машины с водой будут стоять по следующим адресам:

ул. Семена Палия, 108,

ул. Академика Заболотного, 12,

ул. Владислава Бувалкина, 1,

ул. Ярослава Баиса, 5/1,

ул. Жолио-Кюри, 26,

просп. Князя Владимира Великого, 135,

ул. Марсельская, 9,

ул. Семена Палия, 70.

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, ночью Россия нанесла массированный удар по Украине — основным направлением удара была Одесса. В городе фиксируется повреждение гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

По последним данным от Одесской городской военной администрации, в результате вражеского удара количество пострадавших увеличилось до восьми человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 628-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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